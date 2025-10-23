В «Айлендерс» пояснили решение нанять российского тренера вратарей: «Сейчас подходящий момент»

Ранее стало известно, что тренером вратарей клуба стал Сергей Наумов, который сменил на этом посту Пьеро Греко.
С 2018 по 2020 год Наумов работал в ЦСКА с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.
«Это мое решение. Игроки никогда не скажут вам: “Эй, давай наймем этого тренера”. Я знаю, что Сергей успешно сотрудничал с Ильей. Мы выбрали именно этот вариант. Мне кажется, сейчас подходящий момент, чтобы немного перезагрузиться в отношении вратарей. У Сергея и Ильи есть опыт работы вместе, так что мы будем двигаться вперед с этим сочетанием», — сказал Дарш на пресс-конференции.