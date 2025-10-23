Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Спартак
0
:
Динамо М
3
Все коэффициенты
П1
22.00
X
9.00
П2
1.13
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
4
:
Металлург Мг
3
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.30
П2
4.85
Хоккей. НХЛ
24.10
Тампа-Бэй
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
4.80
Хоккей. НХЛ
24.10
Айлендерс
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
24.10
Бостон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
24.10
Рейнджерс
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
4.60
Хоккей. НХЛ
24.10
Флорида
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
24.10
Виннипег
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
24.10
Нэшвилл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
24.10
Сент-Луис
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
24.10
Даллас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
24.10
Колорадо
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
24.10
Эдмонтон
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.70
П2
4.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
5
:
Трактор
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
3
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Салават Юлаев
5
П1
X
П2

В «Айлендерс» пояснили решение нанять российского тренера вратарей: «Сейчас подходящий момент»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Матье Дарш прокомментировал перестановку в тренерском штабе команды.

Источник: nhl.com

Ранее стало известно, что тренером вратарей клуба стал Сергей Наумов, который сменил на этом посту Пьеро Греко.

С 2018 по 2020 год Наумов работал в ЦСКА с действующим голкипером «Айлендерс» Ильей Сорокиным.

«Это мое решение. Игроки никогда не скажут вам: “Эй, давай наймем этого тренера”. Я знаю, что Сергей успешно сотрудничал с Ильей. Мы выбрали именно этот вариант. Мне кажется, сейчас подходящий момент, чтобы немного перезагрузиться в отношении вратарей. У Сергея и Ильи есть опыт работы вместе, так что мы будем двигаться вперед с этим сочетанием», — сказал Дарш на пресс-конференции.