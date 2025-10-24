Малкин — лучший русский в НХЛ прямо сейчас! Ему еще рано бросать карьеру

Любовь Малкина по отношению к «Питтсбургу» вызывает уважение. Далеко не многим игрокам удается провести всю карьеру в НХЛ за один клуб. Особенно настолько продолжительную. Но при всех нюансах потенциальный обмен Малкина из «Пенс» может пойти на пользу обеим сторонам. Джино если и будет обменян в дедлайн, то в клуб-претендент на чемпионство. В прошлом сезоне так удачно сменил клуб Брэд Маршанд, который после обмена из «Бостон Брюинз» во «Флориду» выиграл с «пантерами» Кубок Стэнли и внес большой вклад в тот успех. Малкин по своему мастерству нисколько не уступает канадцу. Напротив, даже превосходит. Не исключено, что и у Евгения может случиться столь же удачный обмен. И в таком случае он станет первым российским хоккеистом в истории с четырьмя Кубками Стэнли. Если не это абсолютное величие, то что?