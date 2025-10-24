Малкин — лучший русский в НХЛ прямо сейчас! Ему еще рано бросать карьеру

«Питтсбург Пингвинз» обыграл действующих обладателей Кубка Стэнли «Флориду Пантерз» и продлил победную серию. Одним из главных авторов триумфа «пингвинов» стал Евгений Малкин, который рвет и мечет на старте нового сезона.
Малкин замахнулся на лучший сезон в карьере
Евгений Малкин поражает своей стабильной и результативной игрой в новом сезоне НХЛ. Пару лет назад опытный российский нападающий «Питтсбурга» отшутился: «Я надеюсь, что сезон завтра закончится, и я выиграю “Харт Трофи”. Тогда подобная шутка выглядела уместной, но сейчас она все менее похожа шутку и, напротив, заставляет задуматься о том, насколько высокий уровень держит Малкин в свои 39 лет.
На старте нового сезона Евгений Владимирович провел восемь матчей и лишь в одном из них не отметился результативными действиями: как ни странно, «Пингвинз» ту игру провалили и крупно уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:6). Всего в активе Малкина уже 12 очков при двух голах и десяти голевых передачах.
Очередная игра, в которой Джино не оставил протокол без своей фамилии, состоялась сегодня, и «Питтсбург» обыграл не кого-нибудь, а действующих обладателей Кубка Стэнли. «Флориду Пантерз» в этом розыгрыше пока лихорадит, тогда как «Пенс» находятся в хорошей форме и идут на серии уже из четырех побед подряд.
Малкин в игре с чемпионами последних двух сезонов НХЛ оформил ассистентский дубль. Причем сделал это в разных стилях: сначала доиграл момент у чужих ворот при большинстве, выгрыз шайбу на пятаке и продолжил атаку, которая завершилась голом Сидни Кросби, а затем снова помог именитому канадцу забить в большинстве посредством потрясающей и эффектной передачи, не глядя.
Благодаря ассистентскому дублю Малкин достиг отметки в 10 голевых передач в сезоне. Джино стал первым российским игроком в нынешней «регулярке», кому удалось оформить столько результативных пасов. Причем форвард «Питтсбурга» уложился всего за восемь матчей. Евгений Владимирович повторил рекорд легендарного Горди Хоу, который в 39-летнем возрасте в сезоне-1968/69 также сделал 10 передач в первых восьми матчах чемпионата!
Прямо сейчас Евгений Малкин лидирует по очкам в текущем розыгрыше «регулярки» среди российских хоккеистов. Среди всех же игроков лиги звезда «Питтсбурга» уверенно входит в число лучших бомбардиров. Больше очков, чем у Малкина, набрали только Джек Айкел (16 очков), а также Дилан Ларкин, Уильям Нюландер и Марк Стоун (все — по 13 очков). Россиянин идет по графику 1,5 очка за игру в среднем, из этого показателя он идет на 124 очка в сезоне — таких результатов Джино не достигал даже в свои лучшие годы карьеры (самым результативным сезоном Малкина в карьере в НХЛ стал розыгрыш-2008/09, в котором он набрал 113 очков). Евгений уже поднялся на несколько позиций в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ: прямо сейчас он занимает 28-е место рейтинга с 1358 очками (516 голов и 842 передачи) после 1221 игры.
Русскому ветерану рано прощаться с НХЛ
Похожие результаты Малкин показывал и в предыдущих нескольких сезонах, но ему не удалось сохранить ту форму на весь чемпионат. Сейчас же россиянин выглядит невероятно стабильным и сильным. Это отмечают даже соперники Евгения, которые считают, что в этом сезоне он похож на того самого Малкина, который в одно время был безальтернативно лучшим хоккеистом мира.
«Я работал с Малкиным в России в тот год, когда в НХЛ был локаут. Тогда я был поражен и удивлен, как усердно он работает. Был удивлен этим, потому что Малкину попросту не было необходимости так заниматься: он просто был лучше всех остальных!» — восхищается Евгением наставник «Флориды» Пол Морис, которому повезло тренировать Малкина в 2012 году в магнитогорском «Металлурге».
Естественно, никто не исключает, что со временем форварда «Питтсбурга» одолеет спад. Нельзя забывать, что Малкину уже 39 лет, а серьезные травмы, которые прославленному хоккеисту пришлось перенести ранее, так или иначе заставляют россиянина вспоминать о них. Сам Малкин прекрасно это понимает, но он больше работает головой. С игровым мышлением у Джино всегда был полный порядок, в этом плане он является одним из лучших игроков в мире за всю историю. Его мышление в совокупности с техникой высокого уровня позволяют добиваться результатов без оглядки на физические недостатки. Хотя и над этим Малкин тоже усердно работает.
«Мы работаем три или четыре года, но в это межсезонье Евгений был в лучшей форме, чем в предыдущие годы. Он сильнее, быстрее, выносливее. Надеюсь, это скажется на его игре на площадке. Если его нынешняя физическая подготовка перенесется на лед, то мы увидим мощного, быстрого и резкого Евгения Малкина, несмотря на его возраст. У него колоссальный опыт и хорошая физика. Его мышление, умение предугадывать игровые ситуации позволят ему провести хороший сезон», — признавался в разговоре с РИА Новости известный фитнес-тренер и бодибилдер Дмитрий Яшанькин.
Те слова фитнес-тренер произнес в конце августа и отметил, что Малкин способен отыграть на уровне НХЛ еще два сезона минимум. Сам Евгений перед стартом нового розыгрыша чемпионата, который стал для него уже 20-м в карьере в Северной Америке, также признавался, что еще чувствует в себе силы и, главное, желание задержаться в сильнейшей лиге мира на год-два. Своей игрой на старте сезона российский форвард буквально кричит: «Дайте мне новый контракт!».
В этом вопросе позиция «Питтсбурга» все еще остается неизвестной. Генеральный менеджер и президент «Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас за месяц до старта сезона признавался, что ждет от Малкина хорошей игры, но на тему о будущем сотрудничестве клуба с игроком говорить отказался, заявив, что какая-либо конкретика может появиться в период перерыва в чемпионате на Олимпийские игры. Хоккейные эксперты в Америке и инсайдеры НХЛ предполагают, что «Пингвинз», вероятно, четвертый сезон подряд «пролетят» мимо плей-офф и в дедлайн обменяют Малкина. Евгений, что интересно, прямо заявил, что надеется, что его обмена из «Питтсбурга» не случится.
Любовь Малкина по отношению к «Питтсбургу» вызывает уважение. Далеко не многим игрокам удается провести всю карьеру в НХЛ за один клуб. Особенно настолько продолжительную. Но при всех нюансах потенциальный обмен Малкина из «Пенс» может пойти на пользу обеим сторонам. Джино если и будет обменян в дедлайн, то в клуб-претендент на чемпионство. В прошлом сезоне так удачно сменил клуб Брэд Маршанд, который после обмена из «Бостон Брюинз» во «Флориду» выиграл с «пантерами» Кубок Стэнли и внес большой вклад в тот успех. Малкин по своему мастерству нисколько не уступает канадцу. Напротив, даже превосходит. Не исключено, что и у Евгения может случиться столь же удачный обмен. И в таком случае он станет первым российским хоккеистом в истории с четырьмя Кубками Стэнли. Если не это абсолютное величие, то что?
Автор: Андрей Сенченко
