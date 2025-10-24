«Сожалею ли я?» Гретцки высказался о рекорде Овечкина в НХЛ

«Многие спрашивают меня, сожалею ли я, что Овечкин побил мой рекорд по количеству голов. Я всегда отвечаю, что ничуть. Я знаю, что в каждой игре, даже если все складывалось не так, как я ожидал, я выкладывался на полную. Я горжусь своими достижениями. И я также горжусь Алексом», — заявил он.