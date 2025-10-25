Овечкин близится к великому юбилею. Гол Александра помог «Вашингтону» победить «Коламбус»

Многие болельщики даже мечтали о хет-трике в первом матче, но травма, полученная Ови в тренировочном лагере, не позволила обрести оптимальные кондиции. Россиянин начал регулярку в медленном темпе, забив до домашней встречи с «Коламбусом» лишь один гол в семи матчах, а «Вашингтон» шел только на 18-м месте по средней результативности (три шайбы за игру).