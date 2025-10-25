Овечкин близится к великому юбилею. Гол Александра помог «Вашингтону» победить «Коламбус»

До старта нынешнего регулярного чемпионата казалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очень быстро преодолеет дистанцию в три заброшенных шайбы, которая оставалась ему до рубежа в 900 голов.
Многие болельщики даже мечтали о хет-трике в первом матче, но травма, полученная Ови в тренировочном лагере, не позволила обрести оптимальные кондиции. Россиянин начал регулярку в медленном темпе, забив до домашней встречи с «Коламбусом» лишь один гол в семи матчах, а «Вашингтон» шел только на 18-м месте по средней результативности (три шайбы за игру).
Овечкина должно было когда-то прорвать, и игра с «Блю Джэкетс» давала основания верить в это. За карьеру Александр стабильно отгружал голы в ворота «Коламбуса», набрав в 50 матчах 43 (27+16) очка. И на этот раз ожидания оправдались.
В начале третьего периода при счете 1:0 в пользу «Кэпиталз» Овечкин зарядил свою фирменную ракету в касание после выигранного в чужой зоне вбрасывания. Голкипер «Коламбуса» Джет Гривз увидел шайбу только в сетке ворот — этот гол стал для «Вашингтона» победным.
Играть оставалось еще много — впереди была почти вся третья двадцатиминутка, и оставшийся гол Ови до заветной отметки в 900 шайб казался вполне преодолимым препятствием. Но Александр приберег праздник на будущее, ограничившись лишь еще одной передачей.
Кроме этого, сейчас на счету Овечкина 1499 матчей за карьеру, и предстоящая игра с «Оттавой» станет юбилейной. Среди действующих хоккеистов только Брент Бернс из «Колорадо» преодолел отметку в 1500 матчей, причем это случилось совсем недавно — 11 октября.
«Это очень круто. Это будет особенный момент для меня и моей семьи. Мне очень повезло сыграть так много матчей за одну команду, это здорово. Многие не добираются даже до тысячи матчей. С каждым годом становится все сложнее отыграть целый сезон», — отметил Александр.
Свой тысячный матч он провел в апреле 2018 года — всего за пару месяцев до завоевания Кубка Стэнли.
«Вашингтон» сумел уверенно довести матч до победы, хотя значительную часть игры «Коламбус» смотрелся как минимум не хуже. Теперь у «Столичных» 12 побед в последних 16 матчах в гостях против «Блю Джэкетс», которые остаются удобным соперником для Овечкина и компании.
Сам Овечкин традиционно получил статистические «плюшки», хотя главные отметки у него впереди. Александр вышел на 24-е место по количеству сыгранных матчей в истории, догнав легендарного американца Майка Модано. Рекордсменом остается Патрик Марло (1779 игр), и его достижение вряд ли будет побито в обозримом будущем.
Автор: Максим Замятин
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Джет Гривз
(00:00-45:56)
Логан Томпсон
Джет Гривз
(c 46:19)
16:04
Дмитрий Воронков
19:54
Ник Дауд
24:52
Кирилл Марченко
30:18
Итэн Фрэнк
38:19
Джон Карлсон
(Хендрикс Лапьер, Коннор Макмайкл)
41:36
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
42:40
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Логан Томпсон)
46:19
Хендрикс Лапьер
50:20
Дентон Матейчук
(Дмитрий Воронков, Шон Монахэн)
52:35
Матье Оливье
55:39
Том Уилсон
(Итэн Фрэнк, Джон Карлсон)
56:37
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Алексей Протас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит