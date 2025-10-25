Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.65
X
4.28
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.70
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.31
П2
2.73
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.54
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
5
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
3
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в третьих периодах в матчах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в третьих периодах в матчах НХЛ.

25 октября форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:1).

Капитан «Вашингтона» отличился на 42-й минуте матча. Теперь у него 336 забитых голов в третьем периоде. Это позволило ему повторить рекорд канадца Гретцки, на счету которого столько же голов.

В этом сезоне Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и достиг отметки в 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.

Овечкин близится к великому юбилею. Гол Александра помог «Вашингтону» победить «Коламбус».

Коламбус
1:5
0:0, 0:1, 1:4
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
25.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 17714 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Вратари
Джет Гривз
(00:00-45:56)
Логан Томпсон
Джет Гривз
(c 46:19)
1-й период
16:04
Дмитрий Воронков
19:54
Ник Дауд
2-й период
24:52
Кирилл Марченко
30:18
Итэн Фрэнк
38:19
Джон Карлсон
(Хендрикс Лапьер, Коннор Макмайкл)
3-й период
41:36
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
42:40
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Логан Томпсон)
46:19
Хендрикс Лапьер
50:20
Дентон Матейчук
(Дмитрий Воронков, Шон Монахэн)
52:35
Матье Оливье
55:39
Том Уилсон
(Итэн Фрэнк, Джон Карлсон)
56:37
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Алексей Протас)
Статистика
Коламбус
Вашингтон
Штрафное время
9
6
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше