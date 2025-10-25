Овечкин повторил рекорд Гретцки по числу голов в третьих периодах в матчах НХЛ

25 октября форвард отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (5:1).
Капитан «Вашингтона» отличился на 42-й минуте матча. Теперь у него 336 забитых голов в третьем периоде. Это позволило ему повторить рекорд канадца Гретцки, на счету которого столько же голов.
В этом сезоне Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и достиг отметки в 899 голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
«Вашингтон» набрал 12 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 14-й строчке — 6 очков в 7 играх.
Овечкин близится к великому юбилею. Гол Александра помог «Вашингтону» победить «Коламбус».
Дин Эвасон
Спенсер Карбери
Джет Гривз
(00:00-45:56)
Логан Томпсон
Джет Гривз
(c 46:19)
16:04
Дмитрий Воронков
19:54
Ник Дауд
24:52
Кирилл Марченко
30:18
Итэн Фрэнк
38:19
Джон Карлсон
(Хендрикс Лапьер, Коннор Макмайкл)
41:36
Александр Овечкин
(Дилан Строум)
42:40
Джастин Сурдиф
(Райан Леонард, Логан Томпсон)
46:19
Хендрикс Лапьер
50:20
Дентон Матейчук
(Дмитрий Воронков, Шон Монахэн)
52:35
Матье Оливье
55:39
Том Уилсон
(Итэн Фрэнк, Джон Карлсон)
56:37
Коннор Макмайкл
(Александр Овечкин, Алексей Протас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит