Мичков в серии буллитов помог «Филадельфии» обыграть «Айлендерс»

Одним из героев встречи стал форвард «Флайерз» Тревор Зеграс, который оформил дубль и сделал ассист. Также голевой передачей отметился Матвей Мичков. Кроме того, именно Мичков принес команде победу в серии послематчевых штрафных бросков.
В составе клуба из Нью-Йорка первую шайбу забросил Максим Цыплаков. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 23 броска.
В следующих матчах «Флайерз» сыграют с «Питтсбургом», а «Айлендерс» — с «Бостоном».
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
25.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 16064 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Патрик Руа
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
Илья Сорокин
(00:00-65:00)
1-й период
05:52
Трэвис Санхейм
09:12
Эмиль Хейнеман
09:51
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо)
16:40
Гарнет Хэтэуэй
16:40
Скотт Мэйфилд
2-й период
23:26
Энтони Деанджело
26:15
Энтони Дюклер
(Андерс Ли)
30:29
Кристиан Дворак
(Тревор Зеграс, Матвей Мичков)
33:30
Кристиан Дворак
3-й период
41:54
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Кристиан Дворак)
42:12
Родриго Аболс
42:12
Никита Гребенкин
42:12
Гарнет Хэтэуэй
42:12
Скотт Мэйфилд
42:12
Кайл Маклин
42:12
Мэттью Шефер
44:21
Максим Цыплаков
(Энтони Деанджело)
46:19
Скотт Мэйфилд
47:32
Тревор Зеграс
(Бобби Бринк, Ноа Кэйтс)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Матвей Мичков
(Филадельфия)
Статистика
Филадельфия
Айлендерс
Штрафное время
18
20
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит