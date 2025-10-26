Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто
0
:
Баффало
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
3
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.00
П2
88.00
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.31
X
4.60
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
4
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
5
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Трактор
4
П1
X
П2

Мичков в серии буллитов помог «Филадельфии» обыграть «Айлендерс»

Хоккеисты «Филадельфии» одержали волевую победу над «Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

Источник: AP 2024

Одним из героев встречи стал форвард «Флайерз» Тревор Зеграс, который оформил дубль и сделал ассист. Также голевой передачей отметился Матвей Мичков. Кроме того, именно Мичков принес команде победу в серии послематчевых штрафных бросков.

В составе клуба из Нью-Йорка первую шайбу забросил Максим Цыплаков. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 23 броска.

В следующих матчах «Флайерз» сыграют с «Питтсбургом», а «Айлендерс» — с «Бостоном».

Филадельфия
4:3
0:1, 1:1, 2:1, 0:0
Б
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
25.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 16064 зрителя
Главные тренеры
Рик Токкет
Патрик Руа
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-65:00)
Илья Сорокин
(00:00-65:00)
1-й период
05:52
Трэвис Санхейм
09:12
Эмиль Хейнеман
09:51
Симон Хольмстрем
(Жан-Габриэль Пажо)
16:40
Гарнет Хэтэуэй
16:40
Скотт Мэйфилд
2-й период
23:26
Энтони Деанджело
26:15
Энтони Дюклер
(Андерс Ли)
30:29
Кристиан Дворак
(Тревор Зеграс, Матвей Мичков)
33:30
Кристиан Дворак
3-й период
41:54
Тревор Зеграс
(Джейми Драйсдейл, Кристиан Дворак)
42:12
Родриго Аболс
42:12
Никита Гребенкин
42:12
Гарнет Хэтэуэй
42:12
Скотт Мэйфилд
42:12
Кайл Маклин
42:12
Мэттью Шефер
44:21
Максим Цыплаков
(Энтони Деанджело)
46:19
Скотт Мэйфилд
47:32
Тревор Зеграс
(Бобби Бринк, Ноа Кэйтс)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Матвей Мичков
(Филадельфия)
Статистика
Филадельфия
Айлендерс
Штрафное время
18
20
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит