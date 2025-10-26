«Бостон» обыграл «Колорадо» и прервал серию поражений в НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Бостон Брюинз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 3:2 (2:1, 1:0, 0:1). В составе победителей отличились Виктор Арвидссон (15-я минута), Майкл Эйссимонт (15) и Морган Гики (40). У «Колорадо» дубль оформил Арттури Лехконен (5, 60). Голевой передачей отметился Валерий Ничушкин.
«Бостон» прервал серию из шести поражений и с 8 очками занимает пятое место в таблице Атлантического дивизиона. «Колорадо» проиграл в третьем матче подряд. С 13 баллами команда возглавляет Центральный дивизион.
В следующем матче «Бостон» сыграет в гостях с клубом «Оттава Сентаторз» 28 октября. 26 октября «Колорадо» примет «Нью-Джерси Дэвилз».