Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров достиг отметки в 1000 очков в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче регулярного первенства против «Анахайм Дакс» Кучеров отметился голевой передачей. Благодаря этому результативному действию 32-летний форвард достиг отметки в 1000 набранных очков (359 голов и 641 передача) в 809 матчах в карьере в чемпионатах НХЛ.
Кучеров стал шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 баллов в «регулярках» НХЛ. До него это достижение покорилось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1630 очков в 1499 матчах), нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (1358 очков в 1221 матче), Сергею Федорову (1179 очков в 1248 матчах), Александру Могильному (1032 очка в 990 матчах) и Алексею Ковалеву (1029 очков в 1316 матчах). Только Овечкин, Малкин и Кучеров являются действующими игроками НХЛ среди россиян, набравших 1000 очков в лиге. Форвард «Тампы» стал также 101-й игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в чемпионатах НХЛ, и 18-м европейцем, покорившим эту вершину.
Кучеров является лучшим российским хоккеистом в истории по количеству матчей, в которых он набрал 1000 очков в НХЛ. Нападающий «Тампы» достиг этого за 809 игр. Прежний рекорд среди россиян принадлежал Малкину, который набрал 1000 очков за 848 матчей в чемпионатах НХЛ. В списке игроков, которые родились за пределами Северной Америки, Кучеров по этому показателю занимает четвертое место в истории. Быстрее россиянина в этом рейтинге 1000 очков набрали словак Петер Штястны (682 матча), финн Яри Курри (716 матчей) и чех Яромир Ягр (763 матча).
Кучерову 32 года. В составе «Тампы» он завоевал два Кубка Стэнли (2020, 2021), еще дважды доходил до финала плей-офф. Россиянин за свою карьеру в НХЛ трижды выиграл приз лучшему бомбардиру регулярного сезона «Арт Росс Трофи», дважды становился лауреатом премии «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему игроку регулярного чемпионата по версии профсоюза игроков, по итогам сезона-2018/19 он завоевал «Харт Трофи» (награда, ежегодно вручаемая хоккеисту, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ).
Джон Купер
Джоэль Кенневилль
Йонас Йоханссон
Лукаш Достал
03:13
Эрик Чернак
04:13
Лео Карлссон
09:10
Джейк Гюнцель
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
09:45
Понтус Хольмберг
11:19
Мэйсон Мактавиш
15:58
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
15:58
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
15:58
Росс Джонстон
15:58
Росс Джонстон
24:42
Джейкоб Труба
(Мэйсон Мактавиш, Трой Терри)
32:19
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
34:20
Энтони Чирелли
(Брэндон Хагель, Виктор Хедман)
37:18
Сэм Коланджело
43:16
Олен Зеллвегер
44:47
Каттер Готье
47:11
Райан Пелинг
(Дрю Хеллесон, Росс Джонстон)
48:10
Трой Терри
(Лео Карлссон, Каттер Готье)
55:42
Росс Джонстон
56:45
Энтони Чирелли
(Виктор Хедман, Никита Кучеров)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит