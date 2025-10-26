Кучеров набрал 1000 очков в НХЛ

Кучеров стал шестым российским хоккеистом в истории лиги, кому удалось набрать 1000 баллов в «регулярках» НХЛ. До него это достижение покорилось капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (1630 очков в 1499 матчах), нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (1358 очков в 1221 матче), Сергею Федорову (1179 очков в 1248 матчах), Александру Могильному (1032 очка в 990 матчах) и Алексею Ковалеву (1029 очков в 1316 матчах). Только Овечкин, Малкин и Кучеров являются действующими игроками НХЛ среди россиян, набравших 1000 очков в лиге. Форвард «Тампы» стал также 101-й игроком в истории лиги, кому удалось достичь отметки в 1000 очков в чемпионатах НХЛ, и 18-м европейцем, покорившим эту вершину.