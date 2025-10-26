«Вашингтон» поздравил Овечкина с 1500-м матчем в НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина поздравили с 1500-м матчем в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» принимает «Оттаву Сенаторз» в рамках регулярного первенства. Для Овечкина этот матч стал 1500-м в карьере в чемпионатах лиги. Во время коммерческой паузы в первом периоде встречи на медиакубе домашней арены «Вашингтона» включили поздравительное видео в честь российского форварда. На игре присутствуют мать Овечкина Татьяна, его супруга Анастасия, а также сыновья Сергей и Илья.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для него 21-м в карьере в НХЛ. Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 899 заброшенных шайб. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).