«Вашингтон» поздравил Овечкина с 1500-м матчем в НХЛ

«Вашингтон» принимает «Оттаву Сенаторз» в рамках регулярного первенства. Для Овечкина этот матч стал 1500-м в карьере в чемпионатах лиги. Во время коммерческой паузы в первом периоде встречи на медиакубе домашней арены «Вашингтона» включили поздравительное видео в честь российского форварда. На игре присутствуют мать Овечкина Татьяна, его супруга Анастасия, а также сыновья Сергей и Илья.