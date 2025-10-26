«Вашингтон» был разгромлен со счетом 1:7 в юбилейном матче Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» крупно проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 7:1 (1:0, 3:0, 3:1). В составе «Оттавы» по дублю оформили Дилан Козенс (2-я и 25-я минуты) и Дрейк Батерсон (41, 55), еще по шайбе забросили Шейн Пинто (24), Ник Казинс (27) и Тома Шабо (50). У хозяев площадки автором гола стал Тревор ван Римсдайк (46).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема и результативными действиями не отметился. Матч с «Оттавой» стал для Овечкина 1500 в карьере в чемпионатах НХЛ. На арену перед игрой хоккеисты «Кэпиталз» прибыли в футболках с изображением Овечкина, а в ходе первого периода на медиакубе был воспроизведен поздравительный видеролик в адрес россиянина. На матче присутствовали его мать Татьяна Овечкина, супруга Анастасия и сыновья Сергей и Илья.
Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился двумя передачами.
«Вашингтон» потерпел третье поражение в чемпионате. «Оттава» одержала третью победу в последних пяти матчах.
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Чарли Линдгрен
(00:00-59:55)
Линус Улльмарк
(00:00-59:15)
01:58
Дилан Козенс
(Дэвид Перрон, Артем Зуб)
03:05
Николас Матинпало
07:42
Том Уилсон
16:29
Пьер-Люк Дюбуа
16:29
Кертис Макдермид
23:27
Шейн Пинто
23:27
Командный штраф
24:27
Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Тим Штюцле)
26:22
Ник Казинс
(Тим Штюцле)
31:20
Брендон Духайм
31:20
Ник Казинс
32:29
Шейн Пинто
39:27
Чарли Линдгрен
39:27
Мартин Фехервари
39:27
Мартин Фехервари
39:27
Ридли Грейг
39:27
Линус Улльмарк
40:55
Дрейк Батерсон
(Клод Жиру, Дилан Козенс)
45:04
Тревор ван Римсдайк
(Ник Дауд, Райан Леонард)
49:17
Джастин Сурдиф
49:47
Тома Шабо
(Клод Жиру, Дэвид Перрон)
54:22
Дрейк Батерсон
(Джейк Сандерсон, Артем Зуб)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит