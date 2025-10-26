«Вашингтон» был разгромлен со счетом 1:7 в юбилейном матче Овечкина в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема и результативными действиями не отметился. Матч с «Оттавой» стал для Овечкина 1500 в карьере в чемпионатах НХЛ. На арену перед игрой хоккеисты «Кэпиталз» прибыли в футболках с изображением Овечкина, а в ходе первого периода на медиакубе был воспроизведен поздравительный видеролик в адрес россиянина. На матче присутствовали его мать Татьяна Овечкина, супруга Анастасия и сыновья Сергей и Илья.