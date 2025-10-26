Ричмонд
«Вашингтон» был разгромлен со счетом 1:7 в юбилейном матче Овечкина в НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Оттаве» со счетом 1:7 в 1500-м матче Овечкина в НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» крупно проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 7:1 (1:0, 3:0, 3:1). В составе «Оттавы» по дублю оформили Дилан Козенс (2-я и 25-я минуты) и Дрейк Батерсон (41, 55), еще по шайбе забросили Шейн Пинто (24), Ник Казинс (27) и Тома Шабо (50). У хозяев площадки автором гола стал Тревор ван Римсдайк (46).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема и результативными действиями не отметился. Матч с «Оттавой» стал для Овечкина 1500 в карьере в чемпионатах НХЛ. На арену перед игрой хоккеисты «Кэпиталз» прибыли в футболках с изображением Овечкина, а в ходе первого периода на медиакубе был воспроизведен поздравительный видеролик в адрес россиянина. На матче присутствовали его мать Татьяна Овечкина, супруга Анастасия и сыновья Сергей и Илья.

Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился двумя передачами.

«Вашингтон» потерпел третье поражение в чемпионате. «Оттава» одержала третью победу в последних пяти матчах.

Вашингтон
1:7
0:1, 0:3, 1:3
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
26.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Вратари
Чарли Линдгрен
(00:00-59:55)
Линус Улльмарк
(00:00-59:15)
1-й период
01:58
Дилан Козенс
(Дэвид Перрон, Артем Зуб)
03:05
Николас Матинпало
07:42
Том Уилсон
16:29
Пьер-Люк Дюбуа
16:29
Кертис Макдермид
2-й период
23:27
Шейн Пинто
23:27
Командный штраф
24:27
Дилан Козенс
(Дрейк Батерсон, Тим Штюцле)
26:22
Ник Казинс
(Тим Штюцле)
31:20
Брендон Духайм
31:20
Ник Казинс
32:29
Шейн Пинто
39:27
Чарли Линдгрен
39:27
Мартин Фехервари
39:27
Мартин Фехервари
39:27
Ридли Грейг
39:27
Линус Улльмарк
3-й период
40:55
Дрейк Батерсон
(Клод Жиру, Дилан Козенс)
45:04
Тревор ван Римсдайк
(Ник Дауд, Райан Леонард)
49:17
Джастин Сурдиф
49:47
Тома Шабо
(Клод Жиру, Дэвид Перрон)
54:22
Дрейк Батерсон
(Джейк Сандерсон, Артем Зуб)
Статистика
Вашингтон
Оттава
Штрафное время
16
12
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше