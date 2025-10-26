Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.69
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2

«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес» проиграл «Нэшвиллу» в матче НХЛ, Кузьменко отметился передачей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Нэшвилле, закончилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). У победителей дубль оформил Райан О’Райлли (10-я и 55-я минуты), по одной шайбе забросили Филип Форсберг (21) и Коул Смит (28). Победный буллит на счету Оззи Висблатта. В составе гостей отличились Адриан Кемпе (8) с передачи россиянина Андрея Кузьменко, Йоэль Армиа (22), Кори Перри (26) и Тревор Мур (50).

Для Кузьменко эта передача стала четвертой в девяти играх нового сезона, также на его счету две заброшенные шайбы.

«Нэшвилл» с 10 очками идет на пятом месте в таблице Центрального дивизиона, «Кингз» (9 очков) располагаются на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

В других матчах «Даллас» дома победил «Каролину» (3:2), а «Сиэтл» с тем же счетом на своем льду переиграл «Эдмонтон».