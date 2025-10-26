«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

Встреча, которая прошла в Нэшвилле, закончилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). У победителей дубль оформил Райан О’Райлли (10-я и 55-я минуты), по одной шайбе забросили Филип Форсберг (21) и Коул Смит (28). Победный буллит на счету Оззи Висблатта. В составе гостей отличились Адриан Кемпе (8) с передачи россиянина Андрея Кузьменко, Йоэль Армиа (22), Кори Перри (26) и Тревор Мур (50).