«Нэшвилл» обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Нэшвилле, закончилась победой хозяев льда в серии буллитов со счетом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). У победителей дубль оформил Райан О’Райлли (10-я и 55-я минуты), по одной шайбе забросили Филип Форсберг (21) и Коул Смит (28). Победный буллит на счету Оззи Висблатта. В составе гостей отличились Адриан Кемпе (8) с передачи россиянина Андрея Кузьменко, Йоэль Армиа (22), Кори Перри (26) и Тревор Мур (50).
Для Кузьменко эта передача стала четвертой в девяти играх нового сезона, также на его счету две заброшенные шайбы.
«Нэшвилл» с 10 очками идет на пятом месте в таблице Центрального дивизиона, «Кингз» (9 очков) располагаются на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.
В других матчах «Даллас» дома победил «Каролину» (3:2), а «Сиэтл» с тем же счетом на своем льду переиграл «Эдмонтон».