Бобровского признали звездой дня в НХЛ

Бобровский отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. 37-летний голкипер достиг отметки в 50 сухих матчей в карьере в чемпионатах и стал вторым российским вратарем после Евгения Набокова (59 шатаутов), кому это удалось. Рекорд НХЛ по числу игр на ноль принадлежит Мартину Бродеру (125).