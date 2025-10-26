Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.69
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Бобровского признали звездой дня в НХЛ

Вратаря «Флориды» Бобровского признали третьей звездой дня в НХЛ.

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Бобровский отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. 37-летний голкипер достиг отметки в 50 сухих матчей в карьере в чемпионатах и стал вторым российским вратарем после Евгения Набокова (59 шатаутов), кому это удалось. Рекорд НХЛ по числу игр на ноль принадлежит Мартину Бродеру (125).

Первой звездой игрового дня признан нападающий клуба «Юта Маммот» Логан Кули, забросивший две шайбы и отдавший передачу в игре против «Миннесоты» (6:2).

Титул второй звезды дня разделили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс из «Оттавы Сенаторз», забросившие по две шайбы и отдавшие по передаче в игре против «Вашингтон Кэпиталз» (7:1).