Бобровского признали звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Бобровский отразил все 17 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» и оформил первый шатаут в сезоне-2025/26. 37-летний голкипер достиг отметки в 50 сухих матчей в карьере в чемпионатах и стал вторым российским вратарем после Евгения Набокова (59 шатаутов), кому это удалось. Рекорд НХЛ по числу игр на ноль принадлежит Мартину Бродеру (125).
Первой звездой игрового дня признан нападающий клуба «Юта Маммот» Логан Кули, забросивший две шайбы и отдавший передачу в игре против «Миннесоты» (6:2).
Титул второй звезды дня разделили Дрейк Батерсон и Дилан Козенс из «Оттавы Сенаторз», забросившие по две шайбы и отдавшие по передаче в игре против «Вашингтон Кэпиталз» (7:1).