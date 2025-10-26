Тренер и капитан «Монреаля» восхитились игрой Демидова в большинстве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи заявил, что включил российского хоккеиста Ивана Демидова в первую спецбригаду большинства в том числе для того, чтобы у него было больше игрового времени.
В ночь на воскресенье гол и две передачи Демидова в большинстве помогли «Монреалю» обыграть «Ванкувер Кэнакс» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 19-летнего новичка это была первая игра в НХЛ, в которой он набрал три очка, а также вторая после его перевода в первую пятерку при реализации большинства.
«Я всегда знал, что Демидов может играть в первой спецбригаде большинства. В какой-то момент он показал мне, что готов играть и на другой стороне площадки, в защите, он действительно очень внимателен, выкладывается полностью и продолжает совершенствоваться. Все это для меня стало знаком, что пора выпускать его в первой пятерке (в большинстве). К тому же это позволяет мне дать ему немного больше игрового времени», — сказал Сан-Луи.
«Демидов — отличный игрок в большинстве, с его самообладанием и видением площадки. Он всегда находит моменты, слабые места, у него хороший бросок, и он, вероятно, реализовал каждое большинство, в котором когда-либо участвовал, так что у него много опыта в этом», — добавил капитан «Монреаля» Ник Сузуки.
Демидову 19 лет, он был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне на его счету две шайбы и семь передач в десяти играх.