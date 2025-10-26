Тренер и капитан «Монреаля» восхитились игрой Демидова в большинстве

«Я всегда знал, что Демидов может играть в первой спецбригаде большинства. В какой-то момент он показал мне, что готов играть и на другой стороне площадки, в защите, он действительно очень внимателен, выкладывается полностью и продолжает совершенствоваться. Все это для меня стало знаком, что пора выпускать его в первой пятерке (в большинстве). К тому же это позволяет мне дать ему немного больше игрового времени», — сказал Сан-Луи.