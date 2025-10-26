Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.69
П2
6.84
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.21
П2
5.40
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Джерси
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.32
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
5
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
6
:
Сент-Луис
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
4
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Юта
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Анахайм
3
П1
X
П2

Тренер и капитан «Монреаля» восхитились игрой Демидова в большинстве

Тренер «Монреаля» Сан-Луи заявил, что решил дать Демидову больше времени на льду.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи заявил, что включил российского хоккеиста Ивана Демидова в первую спецбригаду большинства в том числе для того, чтобы у него было больше игрового времени.

В ночь на воскресенье гол и две передачи Демидова в большинстве помогли «Монреалю» обыграть «Ванкувер Кэнакс» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для 19-летнего новичка это была первая игра в НХЛ, в которой он набрал три очка, а также вторая после его перевода в первую пятерку при реализации большинства.

«Я всегда знал, что Демидов может играть в первой спецбригаде большинства. В какой-то момент он показал мне, что готов играть и на другой стороне площадки, в защите, он действительно очень внимателен, выкладывается полностью и продолжает совершенствоваться. Все это для меня стало знаком, что пора выпускать его в первой пятерке (в большинстве). К тому же это позволяет мне дать ему немного больше игрового времени», — сказал Сан-Луи.

«Демидов — отличный игрок в большинстве, с его самообладанием и видением площадки. Он всегда находит моменты, слабые места, у него хороший бросок, и он, вероятно, реализовал каждое большинство, в котором когда-либо участвовал, так что у него много опыта в этом», — добавил капитан «Монреаля» Ник Сузуки.

Демидову 19 лет, он был выбран «Канадиенс» на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне на его счету две шайбы и семь передач в десяти играх.