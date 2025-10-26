Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Джерси
3
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.90
П2
8.25
Хоккей. НХЛ
27.10
Виннипег
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.43
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
27.10
Миннесота
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.92
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
27.10
Нэшвилл
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.43
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
27.10
Чикаго
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
3.04
X
4.51
П2
2.05
Хоккей. НХЛ
27.10
Калгари
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.26
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
27.10
Ванкувер
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.41
П2
2.15
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
7
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Амур
1
П1
X
П2

СМИ: НХЛ отстранила помощника тренера «Вашингтона» Лава до конца сезона

НХЛ отстранила помощника главного тренера «Вашингтона» Лава до конца сезона.

Источник: John Locher/AP/TASS

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила помощника главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Митча Лава до конца сезона-2025/26 из-за расследования случая предполагаемого домашнего насилия, сообщает журналист Фрэнк Серавалли в социальной сети X.

В сентябре «Вашингтон», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, отправил 41-летнего Лава в вынужденный отпуск до завершения расследования, причины которого не раскрывались.

«По данным источников, НХЛ отстранила помощника тренера “Вашингтон Кэпиталз” Митча Лава на весь сезон из-за расследования предполагаемого домашнего насилия. Пострадавшая сообщила о нарушениях напрямую в НХЛ и в команды, с которыми Лав проводил собеседования летом на вакансии главного тренера», — отметил Серавалли.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что летом лига получила письмо с обвинениями, касающимися личного поведения Лава. В минувшее межсезонье он считался одним из основных кандидатов на пост главного тренера в НХЛ, СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны «Сиэтл Кракен», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». В это время лига получила письмо с обвинениями, которое также было направлено одной из команд, рассматривавших его на должность. Лав в итоге не был назначен главным тренером, а НХЛ начала расследование.

Лав работает в клубе с начала сезона-2023/24 в качестве тренера по игре в обороне. Ранее он работал в системе «Калгари Флэймз» в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше