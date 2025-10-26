СМИ: НХЛ отстранила помощника тренера «Вашингтона» Лава до конца сезона

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила помощника главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Митча Лава до конца сезона-2025/26 из-за расследования случая предполагаемого домашнего насилия, сообщает журналист Фрэнк Серавалли в социальной сети X.
В сентябре «Вашингтон», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, отправил 41-летнего Лава в вынужденный отпуск до завершения расследования, причины которого не раскрывались.
«По данным источников, НХЛ отстранила помощника тренера “Вашингтон Кэпиталз” Митча Лава на весь сезон из-за расследования предполагаемого домашнего насилия. Пострадавшая сообщила о нарушениях напрямую в НХЛ и в команды, с которыми Лав проводил собеседования летом на вакансии главного тренера», — отметил Серавалли.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что летом лига получила письмо с обвинениями, касающимися личного поведения Лава. В минувшее межсезонье он считался одним из основных кандидатов на пост главного тренера в НХЛ, СМИ сообщали об интересе к специалисту со стороны «Сиэтл Кракен», «Питтсбург Пингвинз» и «Бостон Брюинз». В это время лига получила письмо с обвинениями, которое также было направлено одной из команд, рассматривавших его на должность. Лав в итоге не был назначен главным тренером, а НХЛ начала расследование.
Лав работает в клубе с начала сезона-2023/24 в качестве тренера по игре в обороне. Ранее он работал в системе «Калгари Флэймз» в качестве главного тренера фарм-клуба в Американской хоккейной лиге (АХЛ) с 2021 по 2023 год и дважды признавался лучшим тренером сезона.