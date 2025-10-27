Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.50
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.45
П2
5.04
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.40
П2
3.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2

В Америке судьи украли гол у русского гения! Взбешенный Кучеров отомстил и поиздевался над соперниками

Положил победный в овертайме.

Источник: AP 2024

Прошедшие выходные получились очень насыщенными для одной из главных российских звезд Национальной хоккейной лиги — форварда «Тампы» Никиты Кучерова. Во-первых, его команда проводила два матча за два дня. Во-вторых, сам нападающий был в них максимально заметен.

В субботней игре против «Анахайма» он отдал две результативные передачи, первая из которых стала юбилейной. Никита оказался 101-м игроком в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 1000 очков. Из российских хоккеистов Кучеров выбил тысячу шестым — после Евгения Малкина, Александра Овечкина, Александра Могильного, Сергея Федорова и Алексея Ковалева. Но быстрее всех соотечественников — за 809 матчей.

«Для меня было честью стоять на скамейке и смотреть, как он набирает 1000 очков. Кажется, будто он только вчера начинал в НХЛ. Но он особенный, совершенно уникальный игрок. Он войдет в историю как один из величайших игроков, если не самый великий игрок в истории этой франшизы. У него еще многие впереди», — сказал после игры главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Времени на празднования у Куча не было — уже через сутки его команду ждала встреча с «Вегасом». Началась она для «Молний» с быстрого гола Брэндона Хэйгла, а совсем скоро «Лайтнинг» получили шанс поиграть в большинстве сразу четыре минуты подряд — Александр Хольц заработал двойной малый штраф за опасную игру высокой поднятой клюшкой. Реализовать численное преимущество хозяева не сумели, чем очень расстроили Кучеров — он разнес свою клюшку об штангу ворот «Голден Найтс». Останавливаться на первой тысяче очков Никите явно не хочется.

Злился он, кстати, не напрасно. Почти сразу после упущенного шанса забить в большинстве «Тампа» пропустила — Уильям Карлссон сделал счет равным.

Дальше команды взяли длинную голевую паузу — до середины третьего игрового отрезка. Прервал ее как раз Кучеров, но радовался он рано — тренерский штаб «Вегаса» запросил челлендж, шайбу отменили из-за оффсайда.

В итоге дело дошло до овертайма, в котором Никита вернул себе то, что у него забрали. Все тот же Хэйгль обокрал соперника в своей зоне, на пару с российским гением они убежали к воротам «рыцарей» в формате «2 в 1» и закончили этот матч. Никита отличился в третий раз в сезоне и набрал 1002-е очко в регулярных чемпионатах.

Гол он отметил дерзко — разыграл мини-сценку, поиздевавшись над тренерами «Вегаса», которые ранее «украли» у него заброшенную шайбу.

Это восьмой гол Кучерова в овертайме в форме «Тампы» — по данному показателю он вышел на четвертое место в истории франшизы.

Ну, а «Лайтнинг» впервые в регулярном чемпионате-2025/26 победили дважды подряд, команда начала выбираться из серьезного кризиса, в который угодила с самого старта сезона.

Автор: Максим Самарцев

Тампа-Бэй
2:1
1:1, 0:0, 0:0
ОТ
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
27.10.2025, 00:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Брюс Кэссиди
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-60:32)
Карл Линдбом
(00:00-60:32)
1-й период
00:31
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
00:31
Киган Колесар
04:53
Брэндон Хагель
(Виктор Хедман, Джейк Гюнцель)
06:51
Брэндон Саад
07:31
Оливер Бьоркстранд
11:19
Александр Хольц
11:19
Александр Хольц
18:25
Вильям Карлссон
(Райлли Смит, Ши Теодор)
2-й период
26:20
Жереми Лозон
30:15
Кэдан Корчак
3-й период
50:32
Брэндон Хагель
54:30
Земгус Гиргенсонс
Овертайм
60:32
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
Статистика
Тампа-Бэй
Вегас
Штрафное время
11
15
Игра в большинстве
5
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
