В Америке судьи украли гол у русского гения! Взбешенный Кучеров отомстил и поиздевался над соперниками

«Для меня было честью стоять на скамейке и смотреть, как он набирает 1000 очков. Кажется, будто он только вчера начинал в НХЛ. Но он особенный, совершенно уникальный игрок. Он войдет в историю как один из величайших игроков, если не самый великий игрок в истории этой франшизы. У него еще многие впереди», — сказал после игры главный тренер «Тампы» Джон Купер.