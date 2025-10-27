«Дрались с нами от беспомощности»: слава и трагедия «Русской пятерки» в США

«Да, я просил обмен из “Сан-Хосе”. В тот период я не играл десять дней, покинул расположение команды, но меня предупредили, что не обменяют до дедлайна. Поэтому с “Детройтом” вышло все неожиданно. Я присоединился к “Ред Уингз”, приехав в Калгари на матч, тренер объявил нам, что попробует нас всех в одном звене. При этом Боумэн не требовал от нас какой-либо системы игры. Он говорил: “Играйте так, как вы можете”. Уже тогда было предчувствие, что нашей “Русской пятерке” удастся заложить новую основу в истории хоккея. Это было понятно благодаря гениальности Боумэна, который предвидел ситуацию на пять-шесть ходов вперед», — рассказал РИА Новости Игорь Ларионов.