«Дрались с нами от беспомощности»: слава и трагедия «Русской пятерки» в США

Звено «Детройт Ред Уингз», составленное полностью из российских хоккеистов, стало легендарным и переписало историю мирового хоккея. Как это было — в большом материале РИА Новости Спорт.
Так канадцев еще никто не унижал
Исторический день состоялся 27 октября 1995 года, когда «Детройт Ред Уингз» гостил у «Калгари Флэймз». Команда НХЛ впервые выпустила на лед звено, которое полностью состояло из российских игроков. В тройку нападения «Детройта» вошли Сергей Федоров и Вячеслав Козлов с Игорем Ларионовым в центре, а пару защитников составили Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов.
Легендарный тренер Скотти Боумэн до последнего держал эксперимент в секрете. Наставник «Детройта» выпустил новое звено уже на первых минутах, и россияне тут же взялись за хоккейную революцию на льду арены, где в 1988 году советская сборная с Фетисовым и Ларионовым в составе разгромила Канаду (5:0) и выиграла золотые медали Олимпийских игр.
«Получилось действительно символично. Для нас турнир в Калгари был очень успешным и продуктивным в плане творчества, креативности, уверенности в себе», — отметил Вячеслав Фетисов в разговоре с РИА Новости.
«Поставьте этих ребят вместе, и вы будете абсолютно уверены, что игроки “Калгари” будут носиться за ними весь матч», — говорили комментаторы перед игрой, и они оказались правы. «Русская пятерка» продемонстрировала миру великолепный хоккей с постоянным движением, бесконечными комбинациями и тотальным контролем шайбы. Хоккеисты «Флэймз» потратили все силы на попытки отнять шайбу у российского звена «Детройта», но тщетно.
«Было ощущение спокойствия, спортивного кайфа от хоккея и уверенности в том, что мы победим. Для такого гениального тренера, как Скотти Боумэн, советский хоккей не был в новинку, но ему импонировал тот факт, что мы представляли разные поколения, имели разный, можно сказать, трудовой стаж. И он в один прекрасный момент решился на этот эксперимент, и у нас сразу все стало получаться», — вспомнил событие 30-летней давности Сергей Федоров в разговоре с РИА Новости.
«Нам очень нравилось играть вместе, мы получали удовольствие. Наши соперники же, естественно, не были рады, что мы их обыгрывали. Согласен, что в плане игры в хоккей и стиля советской хоккейной школы мы дали что-то новое всему мировому хоккею, показали, как еще можно играть. Мы не хотели отдавать шайбу просто так. Мы хотели контролировать ее и создать опасный момент».
Уже на исходе десятой минуты матча новое звено «Ред Уингз» отметилось голом. Константинов и Федоров удачно сыграли в средней зоне и, поймав соперника на позиционной ошибке, вывели Козлова один на один с вратарем «Калгари». С первым его броском голкипер хозяев справился, но на моментальное добивание от россиянина уже не успел среагировать.
Преимущество «Детройта» было доминирующим, игроки «Калгари» попросту не успевали за оппонентами и вынужденно ошибались, получая штраф за штрафом. «Русская пятерка» играла в том числе и в большинстве. Но куда интереснее, что Боумэн выпускал русских звезд в одной спецбригаде даже в меньшинстве — вне льда оставался только Козлов. Так, в начале третьего периода после удаления Стива Айзермана первую шайбу за «Детройт» забросил Игорь Ларионов. В этот момент на площадке также были Фетисов, Константинов и Федоров, выступивший ассистентом.
Тот матч «Ред Уингз» в итоге выиграли (3:0), Федоров записал себе в актив две передачи, Козлов и Ларионов — по голу, а Константинов отличился одним ассистом. В зачете у Фетисова было четыре броска в створ: только он один нанес ровно половину от всех бросков в створ в исполнении всего состава «Калгари». 8 бросков у «Флэймз» за матч — до сих пор худший результат в истории клуба, так плохо канадская команда не играла никогда. «Огоньки» в игре против «Детройта» выглядели настолько беспомощными, что от безысходности искали хоть какой-то заряд энергии в драках (в концовке было аж три).
«Решение собрать нас в одном звене было неожиданным. Пришел Игорь (Ларионов), и нас поставили всех вместе, сразу же стало все получаться. Сказался тот факт, что все мы были из одной советской школы, общались между собой на одном языке и одинаково понимали хоккей. Для Северной Америки было в диковинку, что в чужую зону мы входили с контролем шайбы, а не через вброс. Мы постоянно двигали шайбу и сами много перемещались. У нас была взаимозаменяемость. Угроза шла от всех пятерых», — рассказал РИА Новости Вячеслав Козлов.
Как «Детройт» собрал «Русскую пятерку»
О том, как именно произошло становление «Русской пятерки», имеется достаточно версий, некоторые из которых даже несколько противоречат друг другу. Но самой распространенной из них считается грандиозная идея легендарного и самого успешного тренера в истории НХЛ Скотти Боумэна собрать звено из российских игроков. Именитый канадец с любовью и уважением относился к советской хоккейной школе, восхищался ею и считал себя учеником самого Анатолия Тарасова.
В 1989 году «Ред Уингз» выбрали Сергея Федорова и Владимира Константинова на драфте в третьем и 11 раундах соответственно, а через год «краснокрылые» задрафтовали под общим 45-м номером Вячеслава Козлова. Впервые все трое вместе сыграли за «Детройт» 12 марта 1992 года, когда обыграли «Сент-Луис Блюз» (5:4). Федоров в том матче отметился двумя голами, оба раза — с передач Козлова, а Константинов запомнился жесткой игрой и был наказан большим дисциплинарным штрафом.
Через три года произошел знаковый обмен. Спустя пять с лишним лет игры за «Нью-Джерси Девилз» Вячеслав Фетисов покинул клуб: «дьяволы» считали, что опытный и возрастной российский защитник уже отыграл свое и не имеет ценности, потому и обменяли его всего лишь за выбор в третьем раунде драфта в «Детройт», где, напротив, резко возникла потребность в защитнике такого типа. Фетисов сразу прижился в «Ред Уингз», до конца регулярного чемпионата он набрал 14 очков (3+11) в 14 матчах, а в плей-офф дошел с «краснокрылыми» до финала Кубка Стэнли, где уступил как раз «Нью-Джерси» (0−4). Но «Детройт» тогда только набирал мощь.
«Это и был план Скотти Боумэна. Он как бы намекал нам на то, что в команде появится пятый русский игрок. И мы все примерно понимали, кто будет этим пятым», — вспоминает Фетисов.
В начале следующего сезона НХЛ «Детройт» произвел еще один мощный обмен, который для многих оказался неожиданным. Есть версия, что руку к этой сделке приложил как раз Фетисов, который посоветовал Боумэну пригласить в команду Игоря Ларионова.
В тот период у Ларионова имелись разногласия с его тогдашним клубом «Сан-Хосе Шаркс», легендарный центрфорвард был недоволен политикой руководства. На этом фоне «акулы» активно беседовали с боссами «Детройта» насчет возможности приобрести у них одного из главных голеадоров команды Рея Шеппарда. «Ред Уингз» дали согласие на сделку и обменяли его на Ларионова.
«Да, я просил обмен из “Сан-Хосе”. В тот период я не играл десять дней, покинул расположение команды, но меня предупредили, что не обменяют до дедлайна. Поэтому с “Детройтом” вышло все неожиданно. Я присоединился к “Ред Уингз”, приехав в Калгари на матч, тренер объявил нам, что попробует нас всех в одном звене. При этом Боумэн не требовал от нас какой-либо системы игры. Он говорил: “Играйте так, как вы можете”. Уже тогда было предчувствие, что нашей “Русской пятерке” удастся заложить новую основу в истории хоккея. Это было понятно благодаря гениальности Боумэна, который предвидел ситуацию на пять-шесть ходов вперед», — рассказал РИА Новости Игорь Ларионов.
Одним из главных решений Боумэна стал перевод Федорова на правый фланг атаки ради того, чтобы в центр нападения поставить Ларионова. К этим изменениям Сергей Викторович был готов — к тому моменту уже имел опыт игры в роли крайнего форварда как за «Детройт», так и до переезда в Америку. Дебют Ларионова за «Ред Уингз» случился всего через пару дней после его обмена из «Сан-Хосе», а вместе с этим родилась и «Русская пятерка».
«Я спокойно воспринял это решение. Был очень рад видеть Игоря Николаевича в нашей команде. Играя вместе с нашими ребятами, мне было абсолютно все равно, на какой позиции выступать. Кроме, конечно же, игры в воротах», — подчеркнул Федоров.
«Константинов был лучшим защитником НХЛ»
«Русская пятерка» оказала особое влияние на игру Владимира Константинова. Он и ранее действовал весьма результативно, но позиционировал себя суровым и жестким защитником, которого боялись соперники. При создании же его пары с Вячеславом Фетисовым и полностью русского звена в «Детройте» Константинов заметно раскрыл свои способности игры в атаке. Он стал чаще угрожать чужим воротам, был эффективен в позиционном нападении и при полной взаимозаменяемости в звене отлично справлялся с обязанностями форварда.
«Иногда было так, что мы создавали вторую и третью волну атаки, и получалось так, что Володя Константинов убегал из средней зоны один на один с вратарем. Вова был очень жестким и неуступчивым защитником. Наверное, создание “Русской пятерки” помогло ему раскрыться и в атаке. Да это нам всем помогло, ведь мы все набирали очки. Никто из соперников не знал, что от нас можно ожидать. И Слава Фетисов мог подключиться в атаку, и Вова», — восхитился Вячеслав Козлов.
Благодаря «Русской пятерке» игра Константинова стала настолько великолепной, что он был одним из главных претендентов на «Норрис Трофи» — приз лучшему защитнику сезона НХЛ, который никому из россиян до сих пор не удалось выиграть. В 1996 году Константинов в борьбе за награду занял четвертое место по итогам голосования, а в 1997-м стал вторым, уступив лишь Брайану Личу.
«Лично я считаю Константинова самым талантливым защитником НХЛ того времени. С момента начала его игры в “Русской пятерке” он открыл для себя много нового, прибавил в игре в атаке. По своему стилю игры он всегда был жестким и дерзким, но в “Русской пятерке” проявил себя игровичком. При всей его жесткости и манере вести силовую борьбу он на тот момент был самым сбалансированным и лучшим защитником НХЛ», — выразил мнение Вячеслав Фетисов.
Возможно, свой «Норрис Трофи» Константинов когда-нибудь все-таки выиграл бы, если бы не трагический случай, который оборвал его карьеру. 13 июня 1997 года — в день торжественной вечеринки, посвященной исторической победе «Детройта» в Кубке Стэнли, — Константинов, Фетисов и клубный массажист Сергей Мнацаканов попали в автомобильную аварию. Водитель лимузина, в котором находились все трое, не справился с управлением и врезался в дерево.
Впоследствии в организме шофера были обнаружены следы наркотиков, он был приговорен к девяти месяцам тюрьмы и 200 часам общественных работ. Пассажиры получили повреждения разной степени тяжести: Фетисов позднее смог продолжить карьеру, а Константинов и Мнацаканов получили инвалидность и впоследствии были прикованы к инвалидному креслу. 23 августа 2024 года Мнацаканова не стало, он скончался в возрасте 71 года.
«Прошлым летом мы виделись с Вовой. Он меня узнал. Медсестра Вовы Наташа привезла его на машине, она признавалась, что ей было интересно, узнает ли он меня. А он сразу, только увидев меня, показал на меня, узнал. Вспоминали с ним наше общее прошлое, смеялись. Было приятно с ним повидаться. Пусть и видимся мы не так часто, но каждый раз очень радостно», — рассказал РИА Новости Вячеслав Козлов.
«Новостей толком нет, ничего глобального не происходит, никаких принципиальных изменений. Он передвигается с помощью ходунков. В основном с ним идет простой диалог “да-нет”. Вова начал немного играть в следж-хоккей, мне показывали фотографии. Жизнь продолжается».
Важно, что сейчас «Детройт» оказывает Константинову необходимую ему помощь. Ранее клуб подорвал репутацию в ходе судебных тяжб с Константиновым и Мнацакановым, а также занимал не всем понятную позицию в вопросе материальной поддержки для пострадавших в аварии.
Эта ситуация обрела острую актуальность в 2019—2021 годах, когда власти штата Мичиган приняли новый законопроект, по которому расходы на финансовую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях сильно снизились. Из-за этого Константинов мог лишиться неограниченной пожизненной медицинской помощи, финансируемой государством. Однако беды удалось избежать. Клуб сделал все, чтобы россиянин не остался без поддержки как материальной, так и психологической: «Ред Уингз» нередко приглашают Константинова на матчи и различные клубные мероприятия, где Владимира Николаевича всегда встречают с почестями.
«Хозяева “Детройта” сразу сказали, что не бросят Вову в беде. Было много петиций. В итоге ту ситуацию откатили назад. Сейчас у Вовы имеется полная поддержка от государства, он в этом плане ни в чем нуждается. “Детройт” также оказывает всю необходимую помощь Вове. “Ред Уингз” и Сергею помогали, заботились о нем», — подтвердил Вячеслав Козлов.
Наследие
Создание «Русской пятерки» имеет историческую значимость не только из-за самого факта выхода на лед звена, составленного из российских игроков, но и из-за огромного наследия, которое находит свои отголоски по сей день. «Русская пятерка» полностью изменила у Северной Америки восприятие хоккея как игры, продемонстрировала важность владения шайбой. То, что ученикам советской хоккейной школы казалось простой и очевидной истиной, для американцев стало сенсационным открытием: «Зачем начинать атаку с вброса шайбы в чужую зону и тратить силы на борьбу за нее у ворот, если можно войти в зону с контролем и создать голевой момент при позиционном нападении, при этом лишив соперника возможности нанести ответный удар?».
Этот и другие нюансы советской хоккейной школы североамериканцы взяли себе на вооружение, многие элементы хоккея, который всему миру показала «Русская пятерка», так или иначе используются в НХЛ и в наши дни.
«Произошедшее тогда — революция в хоккее. Те идеи используются и по сей день. Абсолютно. Создание “Русской пятерки” задало новый тренд игры, который хотели видеть зрители и который дает массу эмоций, и внесло новую философию игры в НХЛ. Принципиальным отличием были ментальная составляющая, подготовка и качество игры, техники и исполнения — все то, благодаря чему получали полную гармонию от всего того, что хочешь видеть. Мы друг друга понимали с полуслова без каких-либо проблем и помех. Мы делали так, что игра рождалась по ходу ситуации, а не по сценарию. Фактически мы вернулись к истокам того, что называется именно игрой в хоккей», — поделился мнением Игорь Ларионов.
«Русская пятерка» стала настоящим культом, это явление вышло за пределы хоккейной площадки и нашло свое отражение в творчестве. О феномене российских звезд «Детройта» написаны книги, сняты кинокартины и множество исторических, документальных видеоматериалов. Спустя 30 лет колумнисты и журналисты все с тем же восторгом пишут статьи и тексты об этом.
«Любому человеку приятно, когда его деятельность отмечается обществом даже после того, как он эту деятельность завершил. По сей день некоторые тренеры периодически обращаются к нам за советами по тем или иным игровым моментам. Приятно осознавать, что детские мечты воплотились в шедевр и получили мировое признание. Про нашу пятерку сняли фильмы в Америке, в Канаде, даже в Швеции. У нас, правда, пока нет, но это то наследие, которое необходимо правильно оформить и передать следующим поколениям, с каждым годом открывается много интересного», — признался Вячеслав Фетисов.
Надеюсь, что в будущем в НХЛ появится новая «Русская пятерка»
«Русская пятерка» «Детройта» была и остается уникальным явлением, однако за всю историю НХЛ с момента падения хоккейного «Железного занавеса» в клубах лиги охотно делали ставку на россиян и неоднократно предпринимали попытки строить игру вокруг них, создавать целые сочетания — может, не звенья, но тройки нападения.
Во «Флориде Пантерз», например, в одной тройке атаки собирали братьев Павла и Валерия Буре с Виктором Козловым в центре, в «Питтсбург Пингвинз» пробовали связку Алексей Морозов — Герман Титов — Алексей Ковалев, а в «Вашингтон Кэпиталз» после перехода Ильи Ковальчука в команду вместе с ним выпускали играть Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.
Одним из самых русских клубов НХЛ на сегодняшний день является «Коламбус Блю Джекетс», за который выступают защитник Иван Проворов и нападающие Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов. Ранее вместе с ними за «мундиров» выступал и голкипер Даниил Тарасов.
В первой части сезона-2023/24 «Блю Джекетс» под руководством Паскаля Венсана соорудили так называемую «Русскую тройку» Чинахов — Воронков — Марченко, тогда же они вместе с Проворовым вошли в историю НХЛ: в ноябрьском матче с «Бостоном» голами отметились все четверо россиян, чего до сих пор не случалось никогда.
Однако повторить эпохальный ход «Детройта» еще никому не удалось.
— «Русская пятерка» «Детройта» поменяла весь стиль игры в НХЛ и в мире. Советский хоккей в той пятерке был представлен тремя разными поколениями: я и Игорь Ларионов, Сергей Федоров и Владимир Константинов, а также Слава Козлов.
При этом философия игры у всех нас была одинаковой, поэтому нам было легко с первой же игры, получали удовольствие от самого игрового момента. Мы себя чувствовали так же, как рыба, которую вернули обратно в воду после того, как она оказалась на берегу.
Та «Русская пятерка» навсегда останется уникальной. Но я надеюсь, что в будущем в НХЛ появится новая «Русская пятерка». Я был бы рад, если бы это случилось, — заявил Вячеслав Фетисов.
