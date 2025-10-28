Русский гигант царит в Америке в 39 лет! Малкин штампует очки и крушит рекорды — ему нет равных во всей НХЛ

«Это что-то особенное. Время летит очень быстро. Кажется, будто двадцать лет пролетели как одни день. Невероятно. Обожаю играть с Кросби и Летангом Мы вместе в одной команде уже двадцать лет — это действительно особенное чувство. Люди много говорят об этом, а я просто стараюсь делать все, что могу.
Кто знает, может, это мой последний сезон. Я выкладываюсь по максимуму и хочу помочь команде побеждать. Сид — особенный парень. Летанг — тоже. Столько воспоминаний, столько побед вместе. И мы продолжаем идти дальше».
Да-да в первые дни нынешнего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин действительно публично рассуждал о том, что этот сезон может оказаться последним в его невероятной карьере. Произошедшее за следующие две с половиной недели наглядно показало — задумываться о хоккейной пенсии ветерану «Питтсбурга» слишком рано.
Евгений начал штамповать очки с самого первого матча, оформив ассистентский дубль в противостоянии с «Нью-Йорк Рейнджерс». И он не может остановиться до сих пор. Позади у «Пингвинз» десять матчей регулярки — Джино оставался без результативных баллов лишь в одном из них.
В игре с «Сент-Луисом» россиянин пополнил свой бомбардирский счет уже у исходу первой минуты — причем «Пенс» успели к этому моменту отличиться дважды. Гол с участием Малкина получился особенным — он получил шайбу в средней зоне, двинул на ворота соперника, на шикарной паузе объехал защитника и выложил передачу на клюшку Энтони Манте. Класс!
Этот пас стал для Евгения 13-м в сезоне — прямо сейчас он возглавляет список лучших ассистентов главной лиги мира.
Кроме того, Малкин продлил свою результативную серию до семи матчей — это самый длинный отрезок с очками среди игроков «Пингвинз» в возрасте 39 лет и старше за всю историю клуба.
Легкое начало подрасслабило «Питтсбург», который упустил преимущество еще до финиша первого периода. Хорошо, что в составе команды из Пенсильвании есть еще один ветеран, способный тащить партнеров за собой.
В трех следующих голах хозяев самое непосредственное участие принял Сидни Кросби — отдал две результативные передачи и забил сам. А еще канадец добрался до невероятной отметки в 1700 очков в регулярках — до него она покорялась только восьми игрокам за все время существования НХЛ. Невероятный результат!
Закончилось все третьим голом Малкина в сезоне — он поразил пустые ворота. 6:3 — «Питтсбург» выиграл семь из десяти матчей в этом чемпионате и расположился на второй строчке в Восточной конференции. После трех подряд непопаданий в плей-офф такие результаты в исполнении «Пингвинз» можно назвать полноценной сенсацией.
Дэн Мьюз
Джим Монтгомери
Тристан Джерри
(00:00-25:52)
Жоэль Хофер
(00:00-56:52)
Тристан Джерри
(c 26:37)
Жоэль Хофер
(c 56:59)
00:39
Брайан Раст
(Филип Холландер, Эрик Карлссон)
00:55
Энтони Манта
(Джастин Бразо, Евгений Малкин)
04:15
Ник Бьюгстад
(Тайлер Такер, Натан Уокер)
07:04
Томас Новак
15:43
Джордан Кайру
(Дилан Холлоуэй, Брэйден Шенн)
26:37
Паркер Уотерспун
(Эрик Карлссон, Сидни Кросби)
32:17
Томас Новак
40:42
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
42:10
Харрисон Бруники
44:35
Матье Джозеф
(Ник Бьюгстад)
44:39
Евгений Малкин
44:39
Ник Бьюгстад
56:39
Сидни Кросби
(Брайан Раст)
56:59
Евгений Малкин
(Джастин Бразо)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит