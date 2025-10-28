Русский гигант царит в Америке в 39 лет! Малкин штампует очки и крушит рекорды — ему нет равных во всей НХЛ

«Это что-то особенное. Время летит очень быстро. Кажется, будто двадцать лет пролетели как одни день. Невероятно. Обожаю играть с Кросби и Летангом Мы вместе в одной команде уже двадцать лет — это действительно особенное чувство. Люди много говорят об этом, а я просто стараюсь делать все, что могу.



Кто знает, может, это мой последний сезон. Я выкладываюсь по максимуму и хочу помочь команде побеждать. Сид — особенный парень. Летанг — тоже. Столько воспоминаний, столько побед вместе. И мы продолжаем идти дальше».