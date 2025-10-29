Дорофеев снова лучший снайпер НХЛ: прервал безголевую серию дублем «Каролине»

Павел Дорофеев стал одним из главных открытий на старте сезона НХЛ. Но после яркого начала (семь голов в семи матчах) наступило молчание. Проблемы с результативностью возникли не только у российского форварда, но и у всего «Вегаса»: за две игры с проблемными «Флоридой» и «Тампой» «рыцари» организовали только один гол.