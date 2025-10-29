Дорофеев снова лучший снайпер НХЛ: прервал безголевую серию дублем «Каролине»

Павел Дорофеев стал одним из главных открытий на старте сезона НХЛ. Но после яркого начала (семь голов в семи матчах) наступило молчание. Проблемы с результативностью возникли не только у российского форварда, но и у всего «Вегаса»: за две игры с проблемными «Флоридой» и «Тампой» «рыцари» организовали только один гол.
И все, что не зашло у форвардов «Голден Найтс» в прошлых матчах, залетело сегодня — пострадала «Каролина».
Игра началась с первой шайбы в сезоне Андрея Свечникова. У россиянина совершенно не задался старт регулярки: ни одного результативного действия в первых восьми матчах. Сегодня форвард отличился уже на четвертой минуте. Ахо выиграл вбрасывание прямо на Свечникова, а тот мощным броском прошил вратаря «Вегаса».
Но тут же последовал ответ от Дорофеева, который здорово поймал Фредерика Андерсена на перемещении и ловко закинул шайбу между щитков.
Свечников же в первом периоде отметился не только голом, но и двумя удалениями подряд. Второе из них как раз реализовал Дорофеев, хлестко бросив в ближний угол из правого круга вбрасывания. Благодаря этому голу россиянин вновь вышел на первое место в списке лучших снайперов лиги. Правда, вместе с ним лидерство делят Нэйтан Маккиннон и Джек Хьюз (у всех по девять шайб).
Дорофеев действительно становится преемником Александра Овечкина. Сейчас форвард «Вегаса» — самый опасный в большинстве во всей лиге. На счету россиянина уже пять голов при игре в неравных составах.
Если у Дорофеева отлично работает связка с Марнером, то у Ивана Барбашева прекрасно налажено взаимопонимание с Джеком Айкелом. Именно они принесли сегодня победу «Вегасу», организовав две шайбы подряд в последние пять минут матча. Оба раза Барбашев снабжал американца голевыми передачами. У Ивана уже десять очков в десяти матчах чемпионата.
Больше всех на площадке среди полевых сегодня провел Александр Никишин — более 27 минут. Во многом такое игровое время объясняется травмами ведущих защитников: Джейкоба Слэвина и Ки-Андре Миллера. Но Никишин своими шансами пользуется: сегодня он стал одним из четырех игроков «Каролины», завершивших матч с нейтральным показателем полезности. Все остальные ушли в минус.
Автор: Максим Клементьев
Род Бриндамор
Брюс Кэссиди
Фредерик Андерсен
(00:00-58:10)
Акира Шмид
Фредерик Андерсен
(c 59:38)
03:44
Жереми Лозон
03:46
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
06:27
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
13:57
Андрей Свечников
17:41
Андрей Свечников
18:03
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Ши Теодор)
24:19
Джордан Стаал
32:07
Джордан Мартинук
38:34
Шон Уокер
42:31
Логан Стэнковен
(Джексон Блэйк, Джален Чатфилд)
46:10
Бретт Хауден
(Коул Рейнхардт, Киган Колесар)
48:39
Николай Элерс
48:39
Бретт Хауден
55:01
Джек Айкел
(Иван Барбашев)
57:36
Джек Айкел
(Митчелл Марнер, Иван Барбашев)
59:38
Томаш Гертл
(Вильям Карлссон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит