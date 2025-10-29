Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.70
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.00
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Рейнджерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
8
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
7
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Виннипег
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
2
:
Анахайм
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
3
:
Коламбус
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Дорофеев снова лучший снайпер НХЛ: прервал безголевую серию дублем «Каролине»

А Андрей Свечников отметился первой шайбой в сезоне.

Источник: Reuters

Павел Дорофеев стал одним из главных открытий на старте сезона НХЛ. Но после яркого начала (семь голов в семи матчах) наступило молчание. Проблемы с результативностью возникли не только у российского форварда, но и у всего «Вегаса»: за две игры с проблемными «Флоридой» и «Тампой» «рыцари» организовали только один гол.

И все, что не зашло у форвардов «Голден Найтс» в прошлых матчах, залетело сегодня — пострадала «Каролина».

Игра началась с первой шайбы в сезоне Андрея Свечникова. У россиянина совершенно не задался старт регулярки: ни одного результативного действия в первых восьми матчах. Сегодня форвард отличился уже на четвертой минуте. Ахо выиграл вбрасывание прямо на Свечникова, а тот мощным броском прошил вратаря «Вегаса».

Но тут же последовал ответ от Дорофеева, который здорово поймал Фредерика Андерсена на перемещении и ловко закинул шайбу между щитков.

Свечников же в первом периоде отметился не только голом, но и двумя удалениями подряд. Второе из них как раз реализовал Дорофеев, хлестко бросив в ближний угол из правого круга вбрасывания. Благодаря этому голу россиянин вновь вышел на первое место в списке лучших снайперов лиги. Правда, вместе с ним лидерство делят Нэйтан Маккиннон и Джек Хьюз (у всех по девять шайб).

Дорофеев действительно становится преемником Александра Овечкина. Сейчас форвард «Вегаса» — самый опасный в большинстве во всей лиге. На счету россиянина уже пять голов при игре в неравных составах.

Если у Дорофеева отлично работает связка с Марнером, то у Ивана Барбашева прекрасно налажено взаимопонимание с Джеком Айкелом. Именно они принесли сегодня победу «Вегасу», организовав две шайбы подряд в последние пять минут матча. Оба раза Барбашев снабжал американца голевыми передачами. У Ивана уже десять очков в десяти матчах чемпионата.

Больше всех на площадке среди полевых сегодня провел Александр Никишин — более 27 минут. Во многом такое игровое время объясняется травмами ведущих защитников: Джейкоба Слэвина и Ки-Андре Миллера. Но Никишин своими шансами пользуется: сегодня он стал одним из четырех игроков «Каролины», завершивших матч с нейтральным показателем полезности. Все остальные ушли в минус.

Автор: Максим Клементьев

Каролина
3:6
1:2, 1:0, 1:4
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Брюс Кэссиди
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-58:10)
Акира Шмид
Фредерик Андерсен
(c 59:38)
1-й период
03:44
Жереми Лозон
03:46
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
06:27
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
13:57
Андрей Свечников
17:41
Андрей Свечников
18:03
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Ши Теодор)
2-й период
24:19
Джордан Стаал
32:07
Джордан Мартинук
38:34
Шон Уокер
3-й период
42:31
Логан Стэнковен
(Джексон Блэйк, Джален Чатфилд)
46:10
Бретт Хауден
(Коул Рейнхардт, Киган Колесар)
48:39
Николай Элерс
48:39
Бретт Хауден
55:01
Джек Айкел
(Иван Барбашев)
57:36
Джек Айкел
(Митчелл Марнер, Иван Барбашев)
59:38
Томаш Гертл
(Вильям Карлссон)
Статистика
Каролина
Вегас
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше