«Коламбус» обыграл «Торонто», Проворов забросил вторую шайбу в сезоне

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 6:3 (2:0, 3:1, 1:2). В составе победителей отличились Коул Силлинджер (7-я и 34-я минуты), Зак Веренски (12), Иван Проворов (29), Данте Фаббро (37) и Мэтью Оливер (48). У «Торонто» шайбы забросили Сэмми Бле (23), Джон Таварес (56) и Николас Робертсон (59).
Защитник Проворов забросил вторую шайбу в текущем сезоне. На его счету теперь 4 очка (2 гола + 2 передачи) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. При взятии ворот ему ассистировали соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, каждый из которых набрал свое 10-е очко. Еще один российский хоккеист «Коламбуса» Егор Чинахов результативными действиями не отметился.
Форвард «Торонто» Таварес забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ. Первый номер драфта 2009 года стал 49-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.
«Коламбус» (12 очков) и «Торонто» (11) занимают пятые места в турнирных таблицах Столичного и Атлантического дивизионов соответственно.
В следующем матче «Коламбус» примет «Сент-Луис Блюз», а «Торонто» на выезде встретится с «Филадельфией Флайерз». Обе игры состоятся 1 ноября.
