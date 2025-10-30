Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.62
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.87
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.47
П2
5.80
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

«Коламбус» обыграл «Торонто», Проворов забросил вторую шайбу в сезоне

«Коламбус» обыграл «Торонто», Проворов забросил с передачи Воронкова и Марченко.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 6:3 (2:0, 3:1, 1:2). В составе победителей отличились Коул Силлинджер (7-я и 34-я минуты), Зак Веренски (12), Иван Проворов (29), Данте Фаббро (37) и Мэтью Оливер (48). У «Торонто» шайбы забросили Сэмми Бле (23), Джон Таварес (56) и Николас Робертсон (59).

Защитник Проворов забросил вторую шайбу в текущем сезоне. На его счету теперь 4 очка (2 гола + 2 передачи) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. При взятии ворот ему ассистировали соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, каждый из которых набрал свое 10-е очко. Еще один российский хоккеист «Коламбуса» Егор Чинахов результативными действиями не отметился.

Форвард «Торонто» Таварес забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ. Первый номер драфта 2009 года стал 49-м хоккеистом в истории лиги, достигшим этой отметки.

«Коламбус» (12 очков) и «Торонто» (11) занимают пятые места в турнирных таблицах Столичного и Атлантического дивизионов соответственно.

В следующем матче «Коламбус» примет «Сент-Луис Блюз», а «Торонто» на выезде встретится с «Филадельфией Флайерз». Обе игры состоятся 1 ноября.

Коламбус
6:3
2:0, 3:1, 1:2
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
30.10.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena
Главные тренеры
Дин Эвасон
Крэйг Беруби
Вратари
Элвис Мерзликинс
Кэйден Примо
1-й период
06:56
Коул Силлинджер
(Чарли Койл, Матье Оливье)
11:16
Зак Веренски
(Матье Оливье, Чарли Койл)
18:18
Филипп Майерс
2-й период
22:43
Сэм Блэй
(Стивен Лоренц, Джейк Маккейб)
28:33
Иван Проворов
(Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков)
33:24
Коул Силлинджер
(Зак Веренски, Чарли Койл)
36:58
Данте Фаббро
(Матье Оливье, Коул Силлинджер)
3-й период
43:41
Дэймон Северсон
44:02
Остон Мэттьюс
47:50
Матье Оливье
(Чарли Койл)
52:25
Дмитрий Воронков
55:45
Джон Таварес
(Николас Робертсон, Мэттью Найз)
58:10
Николас Робертсон
(Макс Доми, Сэм Блэй)
Статистика
Коламбус
Торонто
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит