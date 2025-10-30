«Коламбус» обыграл «Торонто», Проворов забросил вторую шайбу в сезоне

Защитник Проворов забросил вторую шайбу в текущем сезоне. На его счету теперь 4 очка (2 гола + 2 передачи) в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. При взятии ворот ему ассистировали соотечественники Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко, каждый из которых набрал свое 10-е очко. Еще один российский хоккеист «Коламбуса» Егор Чинахов результативными действиями не отметился.