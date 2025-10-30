Ричмонд
Карбери прокомментировал снижение результативности Овечкина

Карбери: шайбы не залетали у Овечкина в начале сезона, но паниковать не о чем.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что не стоит паниковать из-за низкой результативности российского нападающего Александра Овечкина.

В 10 матчах текущего регулярного чемпионата Овечкин забросил две шайбы, что является повторением его худшего начала сезона в карьере. В прошлой «регулярке» на этом отрезке на счету россиянина было шесть голов.

«С Овечкиным все хорошо. Не думаю, что до последнего времени у него была высокая результативность. Он дважды отличился после вбрасываний. Просто шайбы не залетали у него в начале сезона, как и у многих в нашей команде. Это небольшое отличие от прошлого года. В прошлом сезоне, казалось, у него залетало все подряд. Его процент реализованных бросков был заоблачным, лучшим в карьере, а теперь кажется, что за десять игр ситуация немного перевернулась», — заявил Карбери в подкасте The Sports Junkies. «Паниковать не о чем. Просто иногда бывают такие периоды, когда шайбы не заходят в ворота — нужно просто через это пройти и продолжать занимать выгодные позиции, создавать моменты. В конце концов, если продолжать делать все правильно, шайбы полетят», — добавил тренер «Вашингтона».

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и 17-м в качестве капитана «Вашингтона». Этот сезон является для Овечкина последним по его текущему контракту с «Кэпиталз». В настоящий момент на его счету 899 заброшенных шайб в НХЛ.

Даллас
1:0
0:0, 1:0, 0:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Спенсер Карбери
Вратари
Джейк Эттинджер
Логан Томпсон
(00:00-58:21)
1-й период
09:52
Сэм Стил
13:55
Том Уилсон
16:41
Алексей Протас
2-й период
20:20
Том Уилсон
20:43
Тайлер Сегин
(Миро Хейсканен, Микко Рантанен)
21:20
Сэм Стил
3-й период
45:29
Брендон Духайм
54:56
Лиан Биксель
Статистика
Даллас
Вашингтон
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
