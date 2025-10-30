Мичков провалил старт сезона. Ближайшие десять матчей могут стать определяющими для его карьеры

Матвей Мичков провалил старт своего второго сезона в «Филадельфии». В этом есть его прямая вина, если говорить об ожиданиях. Дебютный год россиянину удался, несмотря на постоянные трения с уже бывшим главным тренером Джоном Тортореллой. Тогда считалось, что это болезнь роста, которая преследует почти каждого новичка. Но Мичков забил 26 голов — больше всех в команде, где он по итогам регулярного чемпионата стал вторым бомбардиром вслед за Трэвисом Конекны. Сейчас у российского форварда после девяти матчей всего одна заброшенная шайба и только одиннадцатая строчка среди самых результативных хоккеистов «Флайерс». Это никуда не годится.
Мичков — бомбардир и мастер буллитов, который в остальных компонентах приносит команде минимум пользы. Без набранных очков от него толку нет. Однако пока критика в адрес россиянина почти не слышна. Журналист The Athletic Кевин Курц, отвечающий за освещение «Филадельфии», примерно неделю назад аккуратно задавался вопросом, почему у нападающего мало что получается. В Северной Америке не принято в СМИ уничтожать игрока до тех пор, пока он не дал серьезного повода и руководство клуба продолжает в него верить. Однако акцент на недостаточной физической готовности Мичкова прослеживается, поэтому ему было бы неплохо в следующий раз приехать в США задолго до старта тренировочного лагеря.
Информация о каком-то повреждении лодыжки, якобы мешавшем форварду как следует тренироваться, подается скорее как слух, чем реальное оправдание. Мичкова сначала поставили в ударное звено к Шону Кутюрье и Конекны, но было заметно, что россиянин из него выпадал. Как следствие, несколько раз в третьем периоде ему урезали время и однажды не выпустили в овертайме.
Новый главный тренер Рик Токкет, работая в «Аризоне» и «Ванкувере», заслужил репутацию специалиста, в первую очередь думающего об обороне. Не случайно, что сейчас «Филадельфия» в створ чужих ворот в среднем бросает меньше всех в лиге — 23,7. Эти цифры могли быть еще скромнее, но шесть из девяти матчей команда провела дома. Средняя результативность тоже снизилась — с 2,83 до 2,67 гола за игру. При Торторелле «Флайерс» действовали более агрессивно, охотнее шли в давление и резво бежали в контратаки. Сейчас команда стала играть более аккуратно и сбалансированно, что сказывается на результативности Мичкова в худшую сторону.
Токкет — не самодур, игнорирующий очевидные вещи. Он не бросил россиянина наедине разбираться со своими проблемами, переведя в тройку к Тревору Зеграсу и Кристиану Двораку, пришедшим в команду в межсезонье. Этот дуэт сейчас выглядит самым опасным в составе «Флайерс». Зеграс, который еще недавно считался будущей звездой, но зачах в «Анахайме», в «Филадельфии» как будто заново родился и идет по графику «очко за игру». Шанс в команде дается всем. Далее все зависит от тебя самого.
Мичков визуально заметен в атакующих действиях, но в отличие от прошлого года часто не успевает и отстает от своих партнеров на полшага. В данной связи решение главного тренера сократить ему игровое время оправдано (с 16.41 в прошлом сезоне до 15.04 в нынешнем). Россиянин при этом по-прежнему пользуется приличным доверием в большинстве, проводя в среднем в спецбригадах по две с половиной минуты. В него по-прежнему верят и ждут заброшенных шайб. Небольшим плюсом для Мичкова можно назвать более осмысленные действия в обороне. Грубо говоря, он перестал привозить в таких количествах, как в прошлом сезоне. Такую трансформацию тренеры любят. Но их терпение тоже не бесконечно, поэтому ближайшие игр десять могут стать определяющими для карьеры Мичкова. Он должен начать делать то, что всегда умел, — забивать.
Михаил Зислис