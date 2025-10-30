Мичков провалил старт сезона. Ближайшие десять матчей могут стать определяющими для его карьеры

Мичков визуально заметен в атакующих действиях, но в отличие от прошлого года часто не успевает и отстает от своих партнеров на полшага. В данной связи решение главного тренера сократить ему игровое время оправдано (с 16.41 в прошлом сезоне до 15.04 в нынешнем). Россиянин при этом по-прежнему пользуется приличным доверием в большинстве, проводя в среднем в спецбригадах по две с половиной минуты. В него по-прежнему верят и ждут заброшенных шайб. Небольшим плюсом для Мичкова можно назвать более осмысленные действия в обороне. Грубо говоря, он перестал привозить в таких количествах, как в прошлом сезоне. Такую трансформацию тренеры любят. Но их терпение тоже не бесконечно, поэтому ближайшие игр десять могут стать определяющими для карьеры Мичкова. Он должен начать делать то, что всегда умел, — забивать.