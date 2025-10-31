Никишин подрался, Свечников забил. А «Каролина» не оставила шансов «Айлендерс»

«У меня нет голов? Меня это не особо волнует», — сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников несколько дней назад, комментируя отсутствие заброшенных шайб на старте сезона. С тех пор «Ураганы» сыграли два матча, и в них Свечников забросил дважды, а в игре с «Айлендерс» добавил к голу еще и результативную передачу.
Против «Островитян» Свечников вышел на левом фланге третьего звена, получив в партнеры двух Джорданов — Стаала и Мартинука. У «Айлс» первый матч после травмы проводил защитник Александр Романов, но российское присутствие на льду могло быть еще больше. Близок к возвращению голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков, но сегодня ворота защищал американец Брэндон Бусси.
Перед игрой в прицел телекамер попал любопытный эпизод, как игроки «Каролины» настраивают друг друга на игру. Новичок «Харрикейнз» Александр Никишин и нападающий Николай Элерс в подтрибунном помещении таскали друг друга за джерси, вызывая в себе боевые эмоции.
Хороший настрой помог Никишину провести максимально насыщенный на события матч. Защитник отметился передачей, провел первую в заокеанской карьере драку, а для хет-трика Горди Хоу ему не хватило забитого гола. В середине первого периода, когда счет уже был 3:0 в пользу «Каролины», Никишин сцепился с американцем Кайлом Маклином. Драки с открытым обменом ударами не получилось, но оба героя получили свои штрафы за грубость.
«Каролина» уверенно развила свое преимущество и контролировала попытки соперника организовать погоню. В третьем периоде «Островитяне» сократили отставание до двух шайб, но спустя 11 секунд за дело взялся Андрей Свечников, забивший свой второй гол в сезоне.
Впервые в сезоне Свечников набрал 2 (1+1) очка и подтвердил недавние слова главного тренера Рода Бриндамора.
«Андрею нужно чуть больше вовлеченности в игру. И результативность нужна, с очками придет уверенность. Сейчас он лучше чувствует игровой ритм», — говорил Бриндамор и оказался прав.
«Андрей начинает чувствовать себя, свою игру. И это замечательно», — отметил обозреватель официального сайта «Ураганов» Уолт Рафф.
Одержанная победа помогла «Каролине» завершить неудачный отрезок из двух поражений. Впереди у «Ураганов» визит в Бостон, а затем их ждут очень непростые матчи с буксующими «Рейнджерс» и «Миннесотой».
Автор: Максим Замятин
Род Бриндамор
Патрик Руа
Брэндон Бусси
Давид Риттих
02:33
Брэдли Надо
03:58
Джексон Блэйк
05:21
Майк Райлли
10:21
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
12:08
Брэндон Бусси
13:20
Мэттью Шефер
(Кайл Палмиери, Джонатан Друэн)
16:02
Александр Никишин
16:02
Кайл Маклин
21:09
Бо Хорват
23:34
Тэйлор Холл
41:51
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Брэндон Бусси)
44:14
Андрей Свечников
50:17
Джордан Мартинук
50:17
Бо Хорват
50:48
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело)
50:59
Андрей Свечников
(Логан Стэнковен, Александр Никишин)
59:49
Логан Стэнковен
(Николай Элерс)
