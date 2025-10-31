Никишин подрался, Свечников забил. А «Каролина» не оставила шансов «Айлендерс»

«У меня нет голов? Меня это не особо волнует», — сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников несколько дней назад, комментируя отсутствие заброшенных шайб на старте сезона. С тех пор «Ураганы» сыграли два матча, и в них Свечников забросил дважды, а в игре с «Айлендерс» добавил к голу еще и результативную передачу.