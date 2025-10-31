Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.15
П2
5.16
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.13
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.24
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
5
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
6
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
3
:
Ванкувер
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
СКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Бостон
4
:
Баффало
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Оттава
4
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Нэшвилл
1
П1
X
П2

Никишин подрался, Свечников забил. А «Каролина» не оставила шансов «Айлендерс»

«Островитяне» без Ильи Сорокина в воротах пропустили шесть шайб.

Источник: AP 2024

«У меня нет голов? Меня это не особо волнует», — сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников несколько дней назад, комментируя отсутствие заброшенных шайб на старте сезона. С тех пор «Ураганы» сыграли два матча, и в них Свечников забросил дважды, а в игре с «Айлендерс» добавил к голу еще и результативную передачу.

Против «Островитян» Свечников вышел на левом фланге третьего звена, получив в партнеры двух Джорданов — Стаала и Мартинука. У «Айлс» первый матч после травмы проводил защитник Александр Романов, но российское присутствие на льду могло быть еще больше. Близок к возвращению голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков, но сегодня ворота защищал американец Брэндон Бусси.

Перед игрой в прицел телекамер попал любопытный эпизод, как игроки «Каролины» настраивают друг друга на игру. Новичок «Харрикейнз» Александр Никишин и нападающий Николай Элерс в подтрибунном помещении таскали друг друга за джерси, вызывая в себе боевые эмоции.

Хороший настрой помог Никишину провести максимально насыщенный на события матч. Защитник отметился передачей, провел первую в заокеанской карьере драку, а для хет-трика Горди Хоу ему не хватило забитого гола. В середине первого периода, когда счет уже был 3:0 в пользу «Каролины», Никишин сцепился с американцем Кайлом Маклином. Драки с открытым обменом ударами не получилось, но оба героя получили свои штрафы за грубость.

«Каролина» уверенно развила свое преимущество и контролировала попытки соперника организовать погоню. В третьем периоде «Островитяне» сократили отставание до двух шайб, но спустя 11 секунд за дело взялся Андрей Свечников, забивший свой второй гол в сезоне.

Впервые в сезоне Свечников набрал 2 (1+1) очка и подтвердил недавние слова главного тренера Рода Бриндамора.

«Андрею нужно чуть больше вовлеченности в игру. И результативность нужна, с очками придет уверенность. Сейчас он лучше чувствует игровой ритм», — говорил Бриндамор и оказался прав.

«Андрей начинает чувствовать себя, свою игру. И это замечательно», — отметил обозреватель официального сайта «Ураганов» Уолт Рафф.

Одержанная победа помогла «Каролине» завершить неудачный отрезок из двух поражений. Впереди у «Ураганов» визит в Бостон, а затем их ждут очень непростые матчи с буксующими «Рейнджерс» и «Миннесотой».

Автор: Максим Замятин

Каролина
6:2
3:1, 0:0, 3:1
Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
31.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Патрик Руа
Вратари
Брэндон Бусси
Давид Риттих
1-й период
02:33
Брэдли Надо
03:58
Джексон Блэйк
05:21
Майк Райлли
10:21
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Андрей Свечников)
12:08
Брэндон Бусси
13:20
Мэттью Шефер
(Кайл Палмиери, Джонатан Друэн)
16:02
Александр Никишин
16:02
Кайл Маклин
2-й период
21:09
Бо Хорват
23:34
Тэйлор Холл
3-й период
41:51
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Брэндон Бусси)
44:14
Андрей Свечников
50:17
Джордан Мартинук
50:17
Бо Хорват
50:48
Симон Хольмстрем
(Энтони Деанджело)
50:59
Андрей Свечников
(Логан Стэнковен, Александр Никишин)
59:49
Логан Стэнковен
(Николай Элерс)
Статистика
Каролина
Айлендерс
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит