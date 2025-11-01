«Вашингтон» снова проиграл без гола Овечкина. Неудачная серия «Кэпс» продолжается

Смотреть матчи «Вашингтона» в новом сезоне — удовольствие далеко не для всех. В играх с участием «Кэпиталс» на старте регулярки было заброшено всего 53 шайбы. С огромным отрывом это минимальный показатель в НХЛ. И стоит ли при таких вводных удивляться, что Александр Овечкин никак не может отметиться юбилейной 900-й шайбой в лиге?
Идеальным клиентом для этого смотрелись «Айлендерс». Во-первых, команда Патрика Руа до очной встречи занимала последнее место на «Востоке». Во-вторых, Овечкин уже забрасывал важнейшую в своей карьере 895-ю шайбу в ворота Ильи Сорокина. Именно он и был сегодня заявлен основным.
Но Илья провел отличный матч, сделав 22 сейва. Удивительно, но это лишь второй случай в сезоне, когда голкипер заканчивает матч, отразив более 90 процентов бросков. К матчу с «Вашингтоном» Сорокин подходил с ужасным показателем в 86,8%.
Далеко не в первый раз матчи «Вашингтона» не обходятся без спорных эпизодов с участием судей. У «Столичных» и так не особо шло большинство сегодня, так еще и в конце второго периода команда умудрилась пропустить, играя в формате «пять на четыре». Жан-Габриэль Пажо забросил из-под Александра Овечкина, уж слишком долго российский форвард возвращался в оборону.
При чем же здесь судьи? В голевой атаке игроки «Айлендерс» спорно вошли в зону. Выглядело это как чистейший офсайд. Спенсер Карбери вновь взял запрос, который привел лишь к удалению за задержку игры. Аналогичные эпизоды уже были в матчах с «Ванкувером» и «Оттавой» — тогда тоже «Вашингтон» пропускал спорную шайбу и тут же оставался в меньшинстве из-за неудачного запроса.
Кстати, в третьем периоде Пажо и Овечкин снова встретились. На старте игрового отрезка «Айлендерс» вышли вперед, а затем «Вашингтон» получил очередное большинство. Тогда Пажо в течение нескольких секунд заблокировал два опасных броска от российского форварда. После первого блока клюшка Жана-Габриэля даже разлетелась в щепки.
Финальную точку в матче поставил Мэттью Барзал, пропускавший прошлую игру «Айлендерс» из-за опоздания на командное собрание. Теперь у «Вашингтона» — три поражения подряд. Но больше должно беспокоить, что в этих матчах «Столичные» забросили всего две шайбы. А юбилейный гол Овечкина опять откладывается.
Спенсер Карбери
Патрик Руа
Логан Томпсон
(00:00-02:24)
Илья Сорокин
Логан Томпсон
(02:34-46:11)
Логан Томпсон
(46:16-58:31)
Логан Томпсон
(c 58:44)
02:34
Кейси Сизикас
24:48
Том Уилсон
(Джейкоб Чикран, Мэтт Рой)
26:55
Хендрикс Лапьер
32:10
Брендон Духайм
34:13
Калум Ритчи
34:58
Жан-Габриэль Пажо
(Симон Хольмстрем)
34:58
Командный штраф
37:50
Калум Ритчи
41:23
Джейкоб Чикран
44:29
Бо Хорват
(Эмиль Хейнеман, Райан Пулок)
46:16
Андерс Ли
52:02
Ник Дауд
58:44
Мэтью Барзал
(Адам Пелек)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит