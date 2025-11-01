«Вашингтон» снова проиграл без гола Овечкина. Неудачная серия «Кэпс» продолжается

Далеко не в первый раз матчи «Вашингтона» не обходятся без спорных эпизодов с участием судей. У «Столичных» и так не особо шло большинство сегодня, так еще и в конце второго периода команда умудрилась пропустить, играя в формате «пять на четыре». Жан-Габриэль Пажо забросил из-под Александра Овечкина, уж слишком долго российский форвард возвращался в оборону.