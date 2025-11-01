«Анахайм» обыграл дома «Детройт» в матче НХЛ

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 5:2 (2:1, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых отличились Трой Терри (5-я и 58-я минуты), Лео Карлссон (13), Мэйсон Мактавиш (27) и Крис Крайдер (41). В составе гостей шайбы забросили Лукас Рэймонд (9) и Алекс Дебринкэт (36).