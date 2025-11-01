Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.37
X
6.10
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.40
П2
3.21
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
4.65
П2
1.85
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.70
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
22:30
Нэшвилл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.38
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
23:00
Сан-Хосе
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.90
X
5.04
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Флорида
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.41
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
02.11
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.39
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
02.11
Коламбус
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.46
П2
2.88
Хоккей. НХЛ
02.11
Миннесота
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.52
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
02.11
Монреаль
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.43
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.11
Филадельфия
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Нефтехимик
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
1
:
Айлендерс
3
П1
X
П2

Хоккеист «Айлендерса» назвал игру Сорокина феноменальной

Хоккеист «Айлендерса» Хорват назвал игру Сорокина феноменальной.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват заявил, что российский вратарь команды Илья Сорокин показал феноменальную игру в матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз».

В ночь на субботу «Айлендерс» обыграли в матче регулярного чемпионата «Вашингтон» (3:1). Сорокин отразил 22 броска и был признан второй звездой встречи.

«Прежде всего, Илья сегодня был феноменальным, ему удавалось удерживать нас в игре. Без него в первом периоде, очевидно, мы бы не стояли здесь довольные игрой. Так что он выступил блестяще, дав нам время встряхнуться в сложном матче второй день подряд», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.