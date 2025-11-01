Хоккеист «Айлендерса» назвал игру Сорокина феноменальной

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорват заявил, что российский вратарь команды Илья Сорокин показал феноменальную игру в матче регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз».
В ночь на субботу «Айлендерс» обыграли в матче регулярного чемпионата «Вашингтон» (3:1). Сорокин отразил 22 броска и был признан второй звездой встречи.
«Прежде всего, Илья сегодня был феноменальным, ему удавалось удерживать нас в игре. Без него в первом периоде, очевидно, мы бы не стояли здесь довольные игрой. Так что он выступил блестяще, дав нам время встряхнуться в сложном матче второй день подряд», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.