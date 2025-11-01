Хоккеист «Айлендерса» назвал игру Сорокина феноменальной

«Прежде всего, Илья сегодня был феноменальным, ему удавалось удерживать нас в игре. Без него в первом периоде, очевидно, мы бы не стояли здесь довольные игрой. Так что он выступил блестяще, дав нам время встряхнуться в сложном матче второй день подряд», — приводит слова Хорвата официальный сайт НХЛ.