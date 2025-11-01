Айкела признали первой звездой октября в НХЛ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американский нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел признан первой звездой октября в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В октябре Айкел принял участие в 11 встречах, набрав очки в восьми из них. Всего в первый месяц регулярного чемпионата обладатель Кубка Стэнли 2023 года забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач, он возглавляет таблицу бомбардиров сезона.
Второй звездой месяца стал канадский нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли, который с 9 шайбами лидирует в таблице снайперов. Всего в 11 матчах он набрал 18 (9+9) очков.
Третьей звездой признан чешский вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш, который в октябре выиграл все шесть матчей со своим участием, отразив 93% бросков по своим воротам.
Брюс Кэссиди
Джаред Беднар
Карл Линдбом
(00:00-58:09)
Скотт Уэджвуд
Карл Линдбом
(c 58:22)
00:41
Мартин Нечас
(Кэйл Макар, Девон Тэйвз)
11:06
Джек Друри
22:24
Габриэль Ландескуг
24:32
Брок Нельсон
(Джек Друри)
25:26
Брент Бернс
34:00
Зак Уайтклауд
36:58
Паркер Келли
41:26
Брент Бернс
41:55
Девон Тэйвз
42:11
Павел Дорофеев
42:51
Томаш Гертл
(Ши Теодор, Митчелл Марнер)
50:11
Брент Бернс
(Мартин Нечас)
52:01
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл, Бен Хаттон)
58:22
Кэйл Макар
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит