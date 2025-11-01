Айкела признали первой звездой октября в НХЛ

В октябре Айкел принял участие в 11 встречах, набрав очки в восьми из них. Всего в первый месяц регулярного чемпионата обладатель Кубка Стэнли 2023 года забросил 8 шайб и отдал 11 голевых передач, он возглавляет таблицу бомбардиров сезона.