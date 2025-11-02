«Виннипег» обыграл «Питтсбург», Малкин и Наместников набрали очки

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (1-я минута), Брэд Ламберт (3), российский нападающий Владислав Наместников (22) и Кайл Коннор (33 — буллит, 59). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (40), которому ассистировал россиянин Евгений Малкин, и Блэйк Лизотт (51).
Наместников набрал 7 очков (6 голов + 1 передача) в 12 матчах текущего сезона. Малкин заработал 18-й результативный балл (3+15) в 13-й игре, он входит в топ-6 бомбардиров сезона.
«Виннипег», набрав 18 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы Центрального дивизиона. «Питтсбург» с 18 баллами лидирует в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Виннипег» 5 ноября сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», днем ранее «Питтсбург» на выезде встретится с «Торонто Мейпл Лифс».
Скотт Арниел
Дэн Мьюз
Эрик Комри
Артур Шилов
(00:00-57:52)
Артур Шилов
(c 58:39)
00:15
Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Марк Шайфли)
02:43
Брэд Ламберт
(Паркер Форд, Коул Кепке)
03:39
Сидни Кросби
15:43
Евгений Малкин
21:17
Владислав Наместников
(Джонатан Тэйвз, Алекс Иафалло)
23:49
Крис Летанг
30:30
Дилан Демело
32:13
Кайл Коннор
39:23
Нил Пионк
39:48
Сидни Кросби
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
50:27
Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
58:39
Кайл Коннор
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
60:00
Паркер Уотерспун
