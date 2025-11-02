«Виннипег» обыграл «Питтсбург», Малкин и Наместников набрали очки

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (1-я минута), Брэд Ламберт (3), российский нападающий Владислав Наместников (22) и Кайл Коннор (33 — буллит, 59). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (40), которому ассистировал россиянин Евгений Малкин, и Блэйк Лизотт (51).