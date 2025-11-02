Ричмонд
«Виннипег» обыграл «Питтсбург», Малкин и Наместников набрали очки

«Виннипег» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Габриэль Виларди (1-я минута), Брэд Ламберт (3), российский нападающий Владислав Наместников (22) и Кайл Коннор (33 — буллит, 59). У «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби (40), которому ассистировал россиянин Евгений Малкин, и Блэйк Лизотт (51).

Наместников набрал 7 очков (6 голов + 1 передача) в 12 матчах текущего сезона. Малкин заработал 18-й результативный балл (3+15) в 13-й игре, он входит в топ-6 бомбардиров сезона.

«Виннипег», набрав 18 очков, поднялся на первое место турнирной таблицы Центрального дивизиона. «Питтсбург» с 18 баллами лидирует в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Виннипег» 5 ноября сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз», днем ранее «Питтсбург» на выезде встретится с «Торонто Мейпл Лифс».

Виннипег
5:2
2:0, 2:1, 1:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
1.11.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 14262 зрителя
Главные тренеры
Скотт Арниел
Дэн Мьюз
Вратари
Эрик Комри
Артур Шилов
(00:00-57:52)
Артур Шилов
(c 58:39)
1-й период
00:15
Габриэль Виларди
(Джош Моррисси, Марк Шайфли)
02:43
Брэд Ламберт
(Паркер Форд, Коул Кепке)
03:39
Сидни Кросби
15:43
Евгений Малкин
2-й период
21:17
Владислав Наместников
(Джонатан Тэйвз, Алекс Иафалло)
23:49
Крис Летанг
30:30
Дилан Демело
32:13
Кайл Коннор
39:23
Нил Пионк
39:48
Сидни Кросби
(Евгений Малкин, Эрик Карлссон)
3-й период
50:27
Блэйк Лизотт
(Ноэль Аччиари, Коннор Девар)
58:39
Кайл Коннор
(Марк Шайфли, Габриэль Виларди)
Овертайм
60:00
Паркер Уотерспун
Статистика
Виннипег
Питтсбург
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит