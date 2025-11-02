«Флорида» обыграла «Даллас», Бобровский стал второй звездой встречи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Пантерз» шайбы в основное время матча забросили Брэд Маршанд (22-я минута), Сэм Райнхарт (25) и Сэм Беннетт (53). Автором победного буллита стал Маршанд. У «Далласа» отличились Уайатт Джонстон (35), Джастин Грицковян (36) и Микко Рантанен (58).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22 и был признан второй звездой матча. Защитник «Далласа» Илья Любушкин заблокировал семь бросков и применил один силовой прием.
«Пантерз» одержали третью победу в пяти последних матчах чемпионата. «Старз» потерпели второе поражение подряд.
