«Флорида» обыграла «Даллас», Бобровский стал второй звездой встречи

«Флорида» обыграла «Даллас» в матче НХЛ, Бобровский стал второй звездой встречи.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 1:1, 0:0, 1:0). В составе «Пантерз» шайбы в основное время матча забросили Брэд Маршанд (22-я минута), Сэм Райнхарт (25) и Сэм Беннетт (53). Автором победного буллита стал Маршанд. У «Далласа» отличились Уайатт Джонстон (35), Джастин Грицковян (36) и Микко Рантанен (58).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 бросков из 22 и был признан второй звездой матча. Защитник «Далласа» Илья Любушкин заблокировал семь бросков и применил один силовой прием.

«Пантерз» одержали третью победу в пяти последних матчах чемпионата. «Старз» потерпели второе поражение подряд.

Флорида
4:3
0:0, 2:2, 1:1, 0:0
Б
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19368 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Глен Гулутзан
Вратари
Сергей Бобровский
Кейси Десмит
1-й период
04:52
Нэйтан Бастиан
09:38
Густав Форслинг
2-й период
21:48
Брэд Маршан
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
24:02
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Эван Родригес)
33:35
Сет Джонс
33:35
Сет Джонс
34:47
Уайатт Джонстон
(Сэм Стил, Микко Рантанен)
35:01
Джастин Хрыковиан
(Сэм Стил, Томас Харли)
3-й период
52:26
Сэм Беннетт
(Маки Самоскевич, Густав Форслинг)
57:19
Микко Рантанен
(Сэм Стил, Джейсон Робертсон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Брэд Маршан
(Флорида)
Статистика
Флорида
Даллас
Штрафное время
6
2
Игра в большинстве
1
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит