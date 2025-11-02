Ричмонд
Три очка Тарасенко помогли «Миннесоте» прервать серию поражений

Гол и две передачи Тарасенко помогли «Миннесоте» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе «Миннесоты» шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (16-я минута), Марко Росси (34), Винни Хиностроза (45), Юнас Бродин (46) и Райан Хартман (57). У «Ванкувера» дубль оформил Дрю О’Коннор (26, 47).

Владимир Тарасенко также отметился двумя голевыми передачами и был признан третьей звездой матча. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Форвард «Уайлд» Яков Тренин один раз бросил в створ и применил два силовых приема.

«Миннесота» одержала первую победу после серии из пяти поражений. «Ванкувер» потерпел пятое поражение в последних семи матчах.

Миннесота
5:2
1:0, 1:1, 3:1
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Xcel Energy Center, 17216 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Адам Фут
Вратари
Филип Густавссон
Тэтчер Демко
1-й период
10:42
Аршдип Бэйнс
15:14
Аршдип Бэйнс
15:53
Владимир Тарасенко
(Мэтт Болди, Юэль Эрикссон Эк)
16:35
Маркус Фолиньо
2-й период
25:34
Дрю О`Коннор
(Маккензи Макичерн, Аату Рятю)
33:49
Марко Росси
(Владимир Тарасенко, Маркус Юханссон)
35:03
Элиас Петтерссон
3-й период
40:00
Марко Росси
44:07
Винс Хиностроза
(Юнас Бродин)
45:46
Юнас Бродин
(Владимир Тарасенко, Юэль Эрикссон Эк)
47:00
Дрю О`Коннор
(Аату Рятю)
48:12
Маркус Фолиньо
48:12
Эвандер Кейн
50:28
Маркус Фолиньо
50:28
Эвандер Кейн
56:43
Райан Хартман
(Винс Хиностроза)
58:24
Яков Тренин
Статистика
Миннесота
Ванкувер
Штрафное время
18
18
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
