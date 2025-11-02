Три очка Тарасенко помогли «Миннесоте» прервать серию поражений

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе «Миннесоты» шайбы забросили российский нападающий Владимир Тарасенко (16-я минута), Марко Росси (34), Винни Хиностроза (45), Юнас Бродин (46) и Райан Хартман (57). У «Ванкувера» дубль оформил Дрю О’Коннор (26, 47).
Владимир Тарасенко также отметился двумя голевыми передачами и был признан третьей звездой матча. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес два броска в створ ворот, заблокировал один бросок и очков не набрал. Форвард «Уайлд» Яков Тренин один раз бросил в створ и применил два силовых приема.
«Миннесота» одержала первую победу после серии из пяти поражений. «Ванкувер» потерпел пятое поражение в последних семи матчах.
