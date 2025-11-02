Овечкин терпит грандиозную катастрофу в Америке! Он повторил личный антирекорд и провалился в серии буллитов

Во-вторых, серьезнейшие трудности испытывает Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» был в шаге от повторения личного антирекорда по голам на старте сезона — в 11 встречах он забил лишь дважды. Хуже было только в сезоне-2023/24, когда Ови отличился столько же раз на отрезке в 12 матчей. Казалось, что хотя бы одну из двух проблем «Кэпиталз» сегодня решить вполне по силам. Победа «Столичных» или голешник Александра Великого наверняка поспособствовали бы снятию определенной порции напряжения и помогли бы сделать первый шаг навстречу преодолению кризиса. Но ни одно из этих условий не было выполнено.