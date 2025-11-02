Ричмонд
Овечкин терпит грандиозную катастрофу в Америке! Он повторил личный антирекорд и провалился в серии буллитов

2 гола в 12 матчах.

Источник: Getty Images

«Вашингтон» приехал в гости к «Баффало» в максимально дурном расположении духа. Во-первых, команда находится в серьезном кризисе. «Кэпиталз» потерпели 3 поражения подряд с общим счетом 2:11. Причем «Столичные» испытывали проблемы не с топ-клубами вроде «Колорадо» и «Флориды». Команду Спенсера Карбери играючи вынесли сначала «Оттава» (7:1), а потом и «Айлендерс» (3:1). С «Далласом» все получилось на тоненького, но в битве со «Старз» команде Овечкина не удалось отличиться — 0:1.

Во-вторых, серьезнейшие трудности испытывает Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» был в шаге от повторения личного антирекорда по голам на старте сезона — в 11 встречах он забил лишь дважды. Хуже было только в сезоне-2023/24, когда Ови отличился столько же раз на отрезке в 12 матчей. Казалось, что хотя бы одну из двух проблем «Кэпиталз» сегодня решить вполне по силам. Победа «Столичных» или голешник Александра Великого наверняка поспособствовали бы снятию определенной порции напряжения и помогли бы сделать первый шаг навстречу преодолению кризиса. Но ни одно из этих условий не было выполнено.

Перед началом матча в кадр попали преданные поклонники Великой Восьмерки, которые отправились с ним на выезд и выбрали необычный способ выражения своей поддержки — мужчины сделали на своих торсах надпись «Ovi Goat».

Ну, а для «Вашингтона» все началось ровно также, как в прошлом матче с «Айлендерс» — команда Овечкина открыла счет. Дилан Строум вернулся в состав «Кэпиталз» после травмы и забросил 3-ю шайбу в сезоне.

Порыв партнера поддержал Алексей Протас, сотворивший своими руками 2-й гол — 2:0. Классное начало матча, которое можно было конвертировать в итоговую победу.

Но команда Спенсера Карбери в очередной раз доказала, что в этой регулярке не ищет легких путей. «Сэйбрз» вернулись в игру и забросили 3 шайбы кряду. Заставив «Вашингтон» отыгрываться.

К счастью для Овечкина и компании, Сони Милано выбрал подходящий момент для того, чтобы забросить 1-ю шайбу в сезоне. 3:3.

Что касается Александра Великого, то он наблюдал за этой перестрелкой со стороны. Самый яркий хайлайт с участием Ови произошел в начале 3-го периода, когда легендарный снайпер встал на вбрасывание и издевательски легко выиграл его. Наверняка даже он сам не ожидал от себя такого трюка. В остальном капитан гостей был незаметен. На счету россиянина было 3 броска и 0 заброшенных шайб.

Вероятно, поклонники воспитанника московского «Динамо» ожидали от своего кумира чуда в овертайме. Согласитесь, было бы красиво, если бы Ови прервал свою засуху в дополнительное время и героически принес команде победу? Но этого не произошло. Матч перетек в буллиты, где Александр не смог реализовать свою попытку. Великая Восьмерка сделал что-то невразумительное. Сложилось ощущение, что он просто забыл нанести бросок по воротам.

Овечкин повторил худший старт сезона в карьере — в первых 12 матчах на его счету лишь 2 гола. А «Вашингтон» потерпел 4-е поражение кряду. Кажется, возраст российского снайпера напомнил о себе слишком резко — болельщики и команда были к такому не готовы. Впереди у «Столичных» непростой календарь — «Сент-Луис», «Питтсбург», «Тампа», «Каролина» и «Флорида». Кажется, «Кэпиталз» и Александру Великому понадобится настоящее чудо, чтобы красиво выйти из пике.

Баффало
4:3
3:2, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Спенсер Карбери
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
Чарли Линдгрен
1-й период
01:07
Дилан Строум
(Райан Леонард)
02:15
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл, Том Уилсон)
02:30
Тэйдж Томпсон
(Джордан Гринуэй, Джейсон Зукер)
04:39
Том Уилсон
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Джордан Гринуэй
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
07:04
Том Уилсон
10:02
Алекс Так
(Джош Доан, Оуэн Пауэр)
18:45
Исак Росен
(Конор Тимминс, Джек Куинн)
2-й период
26:20
Алекс Так
34:16
Райан Леонард
39:17
Сонни Милано
(Мартин Фехервари, Мэтт Рой)
39:17
Боуэн Байрам
39:17
Райан Леонард
3-й период
43:11
Деклэйн Чисхольм
46:09
Пэйтон Кребс
48:26
Бек Маленстин
56:48
Алекс Так
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Боуэн Байрам
(Баффало)
Статистика
Баффало
Вашингтон
Штрафное время
17
25
Игра в большинстве
3
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
