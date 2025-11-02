Дебютный гол Гаврикова за «Рейнджерс» помог команде обыграть «Сиэтл» в НХЛ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У «Рейнджерс» дебютную шайбу за команду забросил российский защитник Владислав Гавриков (11-я минута), также голами отметились Ноа Лаба (14) и Уилл Кайлле (63). У «Сиэтла» отличились Чендлер Стивенсон (13) и Брэндон Монтур (27).
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 11 бросков. 29-летний Гавриков летом перешел в команду из «Лос-Анджелес Кингз».
«Рейнджерс», набрав 14 очков, продлили победную серию до трех игр и располагаются на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. «Сиэтл» с аналогичным количеством баллов идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче «Рейнджерс» примут «Каролину Харрикейнз» в ночь на 5 ноября по московскому времени. «Сиэтл» за сутки до этого на своем льду сыграет с «Чикаго Блэкхокс».
В других матчах «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке благодаря голу в овертайме обыграл «Чикаго» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0), а «Лос-Анджелес», несмотря на гол российского нападающего Андрея Кузьменко, дома уступил «Нью-Джерси Девилз» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).
Дэн Байлсма
Майк Салливан
Джой Даккорд
Игорь Шестеркин
04:12
Джош Махура
10:16
Владислав Гавриков
(Джонни Бродзински, Адам Фокс)
11:59
Урхо Вааканайнен
12:49
Чендлер Стивенсон
(Винс Данн, Эли Толванен)
13:50
Ноа Лаба
(Уилл Куилль, Алексис Лафренье)
21:56
Брэйден Шнайдер
26:59
Брэндон Монтур
(Джейден Шварц, Чендлер Стивенсон)
29:54
Шейн Райт
39:54
Райан Линдгрен
62:42
Уилл Куилль
(Джей Ти Миллер, Адам Фокс)
