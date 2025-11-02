Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.60
П2
5.03
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.50
П2
1.66
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.30
П2
3.42
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.21
П2
1.50
Хоккей. КХЛ
не начался
Амур
:
Адмирал
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
4
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
3
:
Колорадо
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
5
:
Питтсбург
2
П1
X
П2

Дебютный гол Гаврикова за «Рейнджерс» помог команде обыграть «Сиэтл» в НХЛ

«Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» в матче НХЛ благодаря дебютному голу Гаврикова.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У «Рейнджерс» дебютную шайбу за команду забросил российский защитник Владислав Гавриков (11-я минута), также голами отметились Ноа Лаба (14) и Уилл Кайлле (63). У «Сиэтла» отличились Чендлер Стивенсон (13) и Брэндон Монтур (27).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 11 бросков. 29-летний Гавриков летом перешел в команду из «Лос-Анджелес Кингз».

«Рейнджерс», набрав 14 очков, продлили победную серию до трех игр и располагаются на пятом месте в таблице Столичного дивизиона. «Сиэтл» с аналогичным количеством баллов идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче «Рейнджерс» примут «Каролину Харрикейнз» в ночь на 5 ноября по московскому времени. «Сиэтл» за сутки до этого на своем льду сыграет с «Чикаго Блэкхокс».

В других матчах «Эдмонтон Ойлерз» на своей площадке благодаря голу в овертайме обыграл «Чикаго» со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0), а «Лос-Анджелес», несмотря на гол российского нападающего Андрея Кузьменко, дома уступил «Нью-Джерси Девилз» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2).

Сиэтл
2:3
1:2, 1:0, 0:0
ОТ
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Майк Салливан
Вратари
Джой Даккорд
Игорь Шестеркин
1-й период
04:12
Джош Махура
10:16
Владислав Гавриков
(Джонни Бродзински, Адам Фокс)
11:59
Урхо Вааканайнен
12:49
Чендлер Стивенсон
(Винс Данн, Эли Толванен)
13:50
Ноа Лаба
(Уилл Куилль, Алексис Лафренье)
2-й период
21:56
Брэйден Шнайдер
26:59
Брэндон Монтур
(Джейден Шварц, Чендлер Стивенсон)
29:54
Шейн Райт
39:54
Райан Линдгрен
Овертайм
62:42
Уилл Куилль
(Джей Ти Миллер, Адам Фокс)
Статистика
Сиэтл
Рейнджерс
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит