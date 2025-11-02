В НХЛ канадца унесли со льда на носилках после столкновения с Мичковым

Канадский защитник «Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев покинул лед на носилках и попал в больницу после силового приема российского форварда «Филадельфия Флайерз» Матвея Мичкова, сообщает пресс-служба НХЛ.
«Торонто» в гостях победил «Филадельфию» со счетом 5:2.
В третьем периоде Танев спиной столкнулся с Мичковым, после чего упал на лед и не смог покинуть площадку самостоятельно.
Россиянину дали двухминутный штраф.
Танев пропустил предыдущие четыре игры из-за травмы. Тренер «Торонто» Крейг Беруби сказал, что Танев был в состоянии двигаться и говорить и с ним все должно быть в порядке, но сначала его обследуют в больнице.
У 20-летнего Мичкова гол и пять передач в 11 матчах сезона.
Рик Токкет
Крэйг Беруби
Даниэл Владарж
(00:00-40:33)
Энтони Столарц
Алексей Колосов
(c 40:33)
01:09
Кристиан Дворак
(Никита Гребенкин, Трэвис Конекны)
06:16
Остон Мэттьюс
(Николас Робертсон, Морган Райлли)
13:02
Трэвис Конекны
13:02
Трэвис Конекны
21:09
Командный штраф
28:14
Джейк Маккейб
(Матиас Маччелли, Кристофер Танев)
32:53
Макс Доми
37:34
Николас Робертсон
(Мэттью Найз, Джон Таварес)
40:33
Истон Коуэн
(Джон Таварес)
41:47
Калле Ярнкрок
48:23
Матвей Мичков
50:36
Джейк Маккейб
55:51
Симон Бенуа
56:08
Тайсон Форстер
(Тревор Зеграс, Матвей Мичков)
57:22
Оливер Экман-Ларссон
59:42
Калле Ярнкрок
(Симон Бенуа, Дакота Джошуа)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит