Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Автомобилист
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.70
П2
3.28
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
0
:
Локомотив
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.80
П2
1.34
Хоккей. КХЛ
2-й период
Трактор
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.85
X
6.10
П2
11.75
Хоккей. НХЛ
23:30
Юта
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.42
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.11
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.52
П2
2.81
Хоккей. НХЛ
03.11
Филадельфия
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.18
X
4.41
П2
2.85
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Чикаго
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сиэтл
2
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
4
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Монреаль
4
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Торонто
5
П1
X
П2

В НХЛ канадца унесли со льда на носилках после столкновения с Мичковым

Защитник «Торонто» Танев столкнулся с Матвеем Мичковым в третьем периоде и не смог покинуть лед без помощи медиков. Канадец пропустил четыре предыдущие игры из-за травмы.

Источник: Getty Images

Канадский защитник «Торонто Мейпл Лифс» Крис Танев покинул лед на носилках и попал в больницу после силового приема российского форварда «Филадельфия Флайерз» Матвея Мичкова, сообщает пресс-служба НХЛ.

«Торонто» в гостях победил «Филадельфию» со счетом 5:2.

В третьем периоде Танев спиной столкнулся с Мичковым, после чего упал на лед и не смог покинуть площадку самостоятельно.

Россиянину дали двухминутный штраф.

Танев пропустил предыдущие четыре игры из-за травмы. Тренер «Торонто» Крейг Беруби сказал, что Танев был в состоянии двигаться и говорить и с ним все должно быть в порядке, но сначала его обследуют в больнице.

У 20-летнего Мичкова гол и пять передач в 11 матчах сезона.

Филадельфия
2:5
1:1, 0:2, 1:2
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
2.11.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 17846 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Крэйг Беруби
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-40:33)
Энтони Столарц
Алексей Колосов
(c 40:33)
1-й период
01:09
Кристиан Дворак
(Никита Гребенкин, Трэвис Конекны)
06:16
Остон Мэттьюс
(Николас Робертсон, Морган Райлли)
13:02
Трэвис Конекны
13:02
Трэвис Конекны
2-й период
21:09
Командный штраф
28:14
Джейк Маккейб
(Матиас Маччелли, Кристофер Танев)
32:53
Макс Доми
37:34
Николас Робертсон
(Мэттью Найз, Джон Таварес)
3-й период
40:33
Истон Коуэн
(Джон Таварес)
41:47
Калле Ярнкрок
48:23
Матвей Мичков
50:36
Джейк Маккейб
55:51
Симон Бенуа
56:08
Тайсон Форстер
(Тревор Зеграс, Матвей Мичков)
57:22
Оливер Экман-Ларссон
59:42
Калле Ярнкрок
(Симон Бенуа, Дакота Джошуа)
Статистика
Филадельфия
Торонто
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
6
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит