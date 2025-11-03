«Сан-Хосе» проиграл «Детройту» в матче НХЛ, Орлов отдал передачу

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча состоялась в Сан-Хосе и завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0). В составе «Шаркс» шайбы забросили Джефф Скиннер (41-я минута), которому ассистировал российский защитник Дмитрий Орлов, а также Сэм Дикинсон (57). У «Детройта» отличились Лукас Рэймонд (39) и Мориц Зайдер (51). Автором победного буллита стал Джеймс ван Римсдайк.
Орлову 34 года. Защитник отдал десять голевых передач в 13 матчах текущего регулярного чемпионата. Всего на счету Орлова теперь 261 голевая передача в 880 играх НХЛ. По этому показателю он вышел на пятое место среди российских защитников, выступавших в североамериканской лиге.
«Детройт» (18 очков) занимает второе место в Атлантическом дивизионе. «Сан-Хосе» (11) располагается на предпоследней, седьмой строчке таблицы Тихоокеанского дивизиона. В следующей встрече «Детройт» сыграет с «Вегас Голден Найтс» в гостях 4 ноября. Днем позже «Сан-Хосе» встретится с «Сиэтл Кракен» на льду соперника.
В другом матче «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях обыграла «Юту Маммот» со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). Российский нападающий «молний» Никита Кучеров, а также защитники хозяев Дмитрий Симашев и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провел матч в запасе.
Райан Варсофски
Тодд Маклеллан
Алекс Неделькович
(00:00-65:00)
Кэм Тэлбот
(00:00-02:49)
Кэм Тэлбот
(02:57-65:00)
02:57
Филипп Курашев
12:12
Командный штраф
23:53
Тревис Хэмоник
38:05
Лукас Раймонд
(Аксель Сандин Пелликка, Дилан Ларкин)
40:49
Джефф Скиннер
(Филипп Курашев, Дмитрий Орлов)
50:16
Мориц Зайдер
(Симон Эдвинссон, Алекс Дебринкэт)
53:28
Маклин Селебрини
53:28
Мориц Зайдер
53:28
Мориц Зайдер
56:55
Сэм Дикинсон
(Уилл Смит, Патрик Джайлс)
победный бросок: Джеймс ван Римсдайк
(Детройт)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит