Достала признали первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Чешский вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал стал первой звездой минувшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Достал выиграл все три матча, в среднем отражая 94,8% бросков. В матче с «Флоридой Пантерз» (3:2, по буллитам) он отразил два из трех бросков в послематчевой серии.
Второй звездой недели лига признала нападающего «Оттавы Сенаторз» Дрейка Батерсона, который набрал наибольшее среди всех игроков количество очков на неделе — 8 (3 гола + 5 передач). Шайбы канадца в ворота «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» стали победными.
Третьей звездой недели стал Филипп Курашев из «Сан-Хосе Шаркс». На счету швейцарского нападающего 7 баллов (4+3) в четырех играх. В матче с «Колорадо Эвеланш» он забросил победную шайбу в овертайме.
Джоэль Кенневилль
Шелдон Киф
Лукаш Достал
Джейк Аллен
(00:00-56:28)
Джейк Аллен
(c 58:06)
04:13
Бекетт Сенекке
(Каттер Готье, Райан Пелинг)
10:10
Бекетт Сенекке
14:24
Фрэнк Ватрано
(Джексон Лакомб)
14:48
Люк Хьюз
21:54
Каттер Готье
(Джейкоб Труба, Бекетт Сенекке)
45:34
Доусон Мерсер
47:43
Джек Хьюз
(Доусон Мерсер, Тимо Майер)
58:06
Крис Крайдер
(Лео Карлссон, Павел Минтюков)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит