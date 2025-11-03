Ричмонд
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
2
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Барыс
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
6
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2

Достала признали первой звездой недели в НХЛ

Чешского вратаря Достала признали лучшим игроком недели в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Чешский вратарь «Анахайм Дакс» Лукаш Достал стал первой звездой минувшей недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.

Достал выиграл все три матча, в среднем отражая 94,8% бросков. В матче с «Флоридой Пантерз» (3:2, по буллитам) он отразил два из трех бросков в послематчевой серии.

Второй звездой недели лига признала нападающего «Оттавы Сенаторз» Дрейка Батерсона, который набрал наибольшее среди всех игроков количество очков на неделе — 8 (3 гола + 5 передач). Шайбы канадца в ворота «Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинз» стали победными.

Третьей звездой недели стал Филипп Курашев из «Сан-Хосе Шаркс». На счету швейцарского нападающего 7 баллов (4+3) в четырех играх. В матче с «Колорадо Эвеланш» он забросил победную шайбу в овертайме.

Анахайм
4:1
2:0, 1:0, 1:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
3.11.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 17174 зрителя
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Шелдон Киф
Вратари
Лукаш Достал
Джейк Аллен
(00:00-56:28)
Джейк Аллен
(c 58:06)
1-й период
04:13
Бекетт Сенекке
(Каттер Готье, Райан Пелинг)
10:10
Бекетт Сенекке
14:24
Фрэнк Ватрано
(Джексон Лакомб)
14:48
Люк Хьюз
2-й период
21:54
Каттер Готье
(Джейкоб Труба, Бекетт Сенекке)
3-й период
45:34
Доусон Мерсер
47:43
Джек Хьюз
(Доусон Мерсер, Тимо Майер)
58:06
Крис Крайдер
(Лео Карлссон, Павел Минтюков)
Статистика
Анахайм
Нью-Джерси
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит