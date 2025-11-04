Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Торонто»

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Питтсбург Пингвинз» на выезде уступил «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Торонто и завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:3 (0:2, 0:1, 4:0). В составе победителей дубль оформил Вильям Нюландер (45-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Остон Мэттьюс (44) и Бобби Макмэнн (54). У «Питтсбурга» дважды отличился Бенджамин Киндел (18 и 32), одну шайбу забросил Эрик Карлссон (14).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ассистировал Кинделу во время его второй заброшенной шайбы. С 16 результативными передачами Малкин делит с Ником Сузуки из «Монреаль Канадиенс» и Коннором Макдэвидом из «Эдмонтон Ойлерз» первое место в списке ассистентов текущего сезона НХЛ.
«Питтсбург» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Торонто», набрав 15 баллов, располагается на третьей строчке в Атлантическом дивизионе.
В следующем матче «Торонто» в ночь на 6 ноября по московскому времени примет «Юту Маммот», а «Питтсбург» сутки спустя дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».
В другом матче «Эдмонтон» уступил в гостях «Сент-Луис Блюз» со счетом 2:3 (1:0, 1:2, 0:1). Капитан «нефтяников» Макдэвид набрал свое 1100-е очко в НХЛ. На это канадцу потребовалось 726 матчей, только Уэйн Гретцки (464 матча), Марио Лемье (550) и Майк Босси (725) достигали этой отметки быстрее.
«Ванкувер Кэнакс» в овертайме на выезде одолел «Нэшвилл Предаторз» со счетом 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0).