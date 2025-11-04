Ричмонд
«Сиэтл» в шестой раз подряд победил «Чикаго» в домашнем матче НХЛ

«Сиэтл» победил «Чикаго» в домашнем матче НХЛ и возглавил Тихоокеанский дивизион.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» дома выиграл у «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Кракен» отличились Джейми Олексяк (23-я минута), Мэтти Бенирс (28) и Джордан Эберле (57). У «Чикаго» шайбу забросил Андре Бураковски (52).

В шестом подряд матче команд в Сиэтле победу одержали хозяева.

«Сиэтл», набрав 16 очков, возглавил турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Чикаго» с 13 баллами располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе.

В следующем матче «Сиэтл» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Чикаго» в гостях сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Обе встречи пройдут в ночь на 6 ноября по московскому времени.

Сиэтл
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
4.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Джефф Блэшилл
Вратари
Джой Даккорд
Арвид Содерблум
(00:00-57:30)
1-й период
10:15
Каапо Какко
2-й период
22:57
Джейми Олексяк
27:28
Райан Донато
27:36
Мэттью Бенайерс
(Джордан Эберле, Эли Толванен)
28:15
Мэттью Бенайерс
35:32
Джордан Эберле
3-й период
41:59
Командный штраф
51:33
Андре Бураковски
(Коннор Бедард)
56:05
Джордан Эберле
(Мэттью Бенайерс)
Статистика
Сиэтл
Чикаго
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит