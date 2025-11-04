«Сиэтл» в шестой раз подряд победил «Чикаго» в домашнем матче НХЛ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» дома выиграл у «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Кракен» отличились Джейми Олексяк (23-я минута), Мэтти Бенирс (28) и Джордан Эберле (57). У «Чикаго» шайбу забросил Андре Бураковски (52).
В шестом подряд матче команд в Сиэтле победу одержали хозяева.
«Сиэтл», набрав 16 очков, возглавил турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. «Чикаго» с 13 баллами располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче «Сиэтл» примет «Сан-Хосе Шаркс», а «Чикаго» в гостях сыграет с «Ванкувер Кэнакс». Обе встречи пройдут в ночь на 6 ноября по московскому времени.
Дэн Байлсма
Джефф Блэшилл
Джой Даккорд
Арвид Содерблум
(00:00-57:30)
10:15
Каапо Какко
22:57
Джейми Олексяк
27:28
Райан Донато
27:36
Мэттью Бенайерс
(Джордан Эберле, Эли Толванен)
28:15
Мэттью Бенайерс
35:32
Джордан Эберле
41:59
Командный штраф
51:33
Андре Бураковски
(Коннор Бедард)
56:05
Джордан Эберле
(Мэттью Бенайерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит