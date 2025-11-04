Русский гигант восхищает Америку в 39 лет, Свечников сотворил шедевр в стиле Макдэвида. 5 событий недели в НХЛ

Прошедшая неделя НХЛ получилась богатой на яркие инфоповоды. Sport24 выделил 5 главных событий, которые достойны вашего внимания.
Евгений Малкин выдал невероятный старт сезона
Летом много говорилось о том, что этот сезон станет лебединой песней легенды «Питтсбурга». Многие соглашались с этим мнением. Джино не становится моложе, а его результативность с каждым годом только понижается. Но Малкин заткнул всех скептиков сенсационным началом регулярки, которого от него не ожидал никто.
В первых 2-х матчах Евгений набрал 5 (0+5) очков. А дальше выдал результативную серию из 7 встреч, в которых записал на свой бомбардирский счет 11 баллов. Просто безумие! Такой резвый старт позволил гиганту из «Пингвинз» на некоторое время даже возглавить топ самых результативных игроков лиги. Попутно Джино побил целую кучу рекордов. Вот некоторые из них:
- 17 очков в первых 12 матчах — лучший результат среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет;
- 10 голевых передач в 8 матчах — повторение рекорда Горди Хоу по скорости набора 10 ассистов в возрасте 39 лет и старше;
- 7 результативных матчей подряд — самый длинный отрезок с очками среди игроков «Питтсбурга» в возрасте 39 лет и старше за всю историю клуба.
Так держать, легенда!
Сидни Кросби набрал 1700 очков в регулярных чемпионатах
В этом сезоне еще одна легенда «Питтсбурга» побил сразу несколько бомбардирских рекордов. Во-первых, Кросби стал самым результативным хоккеистом в истории «Пингвинз» с учетом матчей плей-офф. Сид побил рекорд Марио Лемье, набравшего 1895 очков в 1022 матчах. А во-вторых, 3-кратный обладатель Кубка Стэнли добрался до отметки в 1700 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
Кросби стал 9-м игроком в истории лучшей лиги мира, покорившим такую бомбардирскую высоту. И 4-м, кто проделывал подобный трюк в составе одного клуба. До Сидни такое удавалось только Горди Хоу (1809 очков с «Детройтом»), Стиву Айзерману (1755 очков с «Детройтом») и Марио Лемье (1723 очка с «Питтсбургом»). Капитан «Питтсбурга» прокомментировал очередное историческое достижение с присущей ему скромностью:
«Я присоединился к компании игроков, которых боготворил с детства. Никогда не думал, что окажусь с ними рядом. Я благодарен судьбе за то, что смог играть так долго и быть частью этой команды».
Андрей Свечников забил супергол
Пожалуй, не было более несчастного российского хоккеиста на старте этого сезона, чем Андрей Свечников. Форвард «Каролины» не мог набрать очки в 8 (!) матчах подряд. За океаном уже начали откровенно посмеиваться над талантом из России. Но вскоре 37-й номер «Харрикейнз» смог закрыть рты всем своим критикам. И наконец-то выглянуть из той тени, в которую угодил.
В матче против «Айлендерс» Андрей сотворил настоящий шедевр. Этот гол вполне может претендовать на звание лучшего на старте текущего регулярного чемпионата. Свечников подхватил шайбу в своей зоне и уверенно покатил в сторону чужих ворот. Казалось, что после пересечения красной линии россиянин спокойно вкинет шайбу в зону и навяжет борьбу защитникам. Именно так главный тренер «Ураганов» Род Бриндамор просит поступать своих игроков. Но Андрей сделал по-своему. Он прошел одного соперника в средней зоне, откровенно поиздевался над первым номером минувшего драфта Мэтью Шефером, а в конце вогнал шайбу под перекладину. Получилось невероятно!
Артемий Панарин может перейти в «Каролину»
Форвард «Рейнджерс» переживает один из самых непростых моментов в карьере. Во-первых, его команда выдала катастрофический старт сезона и никак не может наладить игру в атаке. Во-вторых, игровые проблемы Артемия усугубляются бесконечными разговорами о его истекающем контракте. Вероятно, благодаря использованию кнопочного телефона Хлебушек не видит всех слухов, связанных со своим будущим. Но сам он не может не думать о том, что его ждет в дальнейшем. Поэтому сложившаяся ситуация все равно оказывает давление на лидера «Синерубашечников».
Недавно авторитетный инсайдер Фрэнк Серавалли поделился любопытной информацией. По его данным, возможностью приобретения Артемия заинтересовалась «Каролина». Команда Рода Бриндамора хотела бы заполучить лучшего бомбардира «Рейнджерс» образца 6 последних сезонов. Однако в контракте Хлебушка стоит полный запрет на обмен, поэтому клуб с Бродвея не может обменять своего лидера без его желания. Вопрос лишь в том, захочет ли сам Артемий играть под руководством одного из самых специфических тренеров НХЛ.
Чарли Макэвой создал мем
Для защитника «Бостона» матч с «Оттавой» получился неудачным по нескольким причинам. Во-первых, в той встрече «Брюинз» потерпели самое крупное поражение в сезоне — 2:7. Во-вторых, Чарли в очередной раз не смог набрать очки. А в-третьих, ведущий оборонец «Мишек» случайно создал настоящий мем, который разлетелся по обе стороны океана.
Вернувшись на лавку с очередной смены, Макэвой захотел попить. Он не заметил, что взял сломанную бутылку — из-под ее крышки вытекало больше воды, чем попадало в рот защитнику. Почему Чарли не почувствовал, что на его джерси льется огромная струя воды, остается загадкой. Но факт остается фактом — даже болельщиков «Бостона», которые были очень недовольны командой за разгромное поражение, посмешил этот эпизод. В соцсетях шутили, что Макэвой бросает по воротам с такой же точностью, как и пьет — в этом сезоне на его счету нет ни одной заброшенной шайбы.