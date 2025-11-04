Русский гигант восхищает Америку в 39 лет, Свечников сотворил шедевр в стиле Макдэвида. 5 событий недели в НХЛ

Вернувшись на лавку с очередной смены, Макэвой захотел попить. Он не заметил, что взял сломанную бутылку — из-под ее крышки вытекало больше воды, чем попадало в рот защитнику. Почему Чарли не почувствовал, что на его джерси льется огромная струя воды, остается загадкой. Но факт остается фактом — даже болельщиков «Бостона», которые были очень недовольны командой за разгромное поражение, посмешил этот эпизод. В соцсетях шутили, что Макэвой бросает по воротам с такой же точностью, как и пьет — в этом сезоне на его счету нет ни одной заброшенной шайбы.