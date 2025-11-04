Ричмонд
«Даллас» проведет матч НХЛ на арене для американского футбола

«Даллас» проведет матч НХЛ в 2027 году на арене для американского футбола.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. «Даллас Старз» проведет матч стадионной серии на домашней арене клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Даллас Ковбойз» в 2027 году, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча пройдет 20 февраля 2027 года, соперник «звезд» определится позднее. Для «Далласа» это будет второй домашний матч на открытом воздухе. 1 января 2020 года «Старз» в рамках «Зимней классики» обыграли «Нэшвилл Предаторз» (4:2).

Арена «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» рассчитана на 80 тысяч зрителей, но при необходимости ее вместимость может превысить 100 тысяч.

«На этой площадке проходили боксерские поединки, баскетбольные матчи, концерты, изредка — футбол. Это стадион, который может адаптироваться к чему угодно. Это будет первая хоккейная игра здесь. Вместе с Джерри (Джонсом — владельцем “Ковбойз” — прим.) и “Ковбойз” я более чем уверен, что это будет великолепное событие», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Даллас» выигрывал Кубок Стэнли в 1999 году и доходил до финала в 2000-м и 2020-м.