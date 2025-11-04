«Даллас» проведет матч НХЛ на арене для американского футбола

«На этой площадке проходили боксерские поединки, баскетбольные матчи, концерты, изредка — футбол. Это стадион, который может адаптироваться к чему угодно. Это будет первая хоккейная игра здесь. Вместе с Джерри (Джонсом — владельцем “Ковбойз” — прим.) и “Ковбойз” я более чем уверен, что это будет великолепное событие», — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.