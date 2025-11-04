Бывшая девушка хоккеиста НХЛ обвинила его в краже денег из-за азартных игр

Мохен также сообщила, что Калиев выпросил у нее доступ к ее счету с обещанием вернуть ей в будущем все занятые деньги, однако в итоге хоккеист использовал ее личную информацию для создания отдельного счета. Друг Калиева, нападающий СКА Игорь Ларионов — младший, сообщил Мохен о имеющихся у игрока долгах более чем в 50 тысяч долларов перед бывшими одноклубниками из «Лос-Анджелес Кингз» за «штрафы, групповые ставки и тотализатор». В определенный момент «Кингз» отстранили Калиева от тренировок, но отказывались обменивать его. В январе 2025 года Мохен выдала хоккеисту деньги на погашение долгов перед командой, после чего он был выставлен на драфт отказов и смог перейти в «Нью-Йорк Рейнджерс». Модель сообщила, что Калиев поблагодарил ее за помощь, но даже не пытался вернуть ей деньги. В марте 2025 года Мохен предложила Калиеву пройти программу помощи игрокам НХЛ, однако тот отказался.