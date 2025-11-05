Ричмонд
Русский талант ходит по кругу. Кравцов в четвертый раз пытался покорить НХЛ, но провалился и снова вернется в Россию

Закрепиться в «Ванкувере» нападающий не смог — его выставили на безусловный драфт отказов.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Кравцове и НХЛ. Строчки Уильяма Шекспира как никогда точно описывают драму Виталия. В межсезонье нападающий предпринял очередную — уже четвертую за карьеру — попытку покорить НХЛ. Три прошлых вояжа за океан закончились возвращением в родной «Трактор». Права на Кравцова принадлежали «Ванкуверу». Выбора не оставалось: форвард подписал контракт с «Кэнакс», но не задержался в организации даже до середины ноября. Сегодня клуб выставил Виталия на безусловный драфт отказов с целью расторжения соглашения.

Категоричный ход «Ванкувера» предвосхищает возвращение нападающего в Россию. Показательно, что на этот раз Кравцов не зацепил ни одного матча за «Кэнакс». В основе его пробовали исключительно на предсезонке, а затем сослали в фарм-клуб. Не блистал россиянин и в АХЛ: 4 (1+3) очка за 10 матчей, но больше настораживает полезность «минус 7». Рассчитывать на подъем в основу с такими цифрами слишком наивно. Особенно после обмена с «Чикаго», когда состав «Кэнакс» пополнил Лукас Райхел. Немец доукомплектовал атакующую линию «Ванкувера», в которой ожидаемо не нашлось места Кравцову.

Виталию надо приготовиться к потоку иронии в свой адрес. Подобная развязка контракта с «Кэнакс» читалась еще летом. Даже после сильного сезона в «Тракторе» не было уверенности, что нападающий закрепится в «Ванкувере» у Адама Фута. Начинающий тренер — бывший защитник, если кто не в курсе — приверженец организованности и ценит правильные действия без шайбы. Кравцов же — художник на льду, привыкший выезжать на высоком мастерстве. Но в «Ванкувере» требовалось засунуть талант куда подальше и пахать, пахать, пахать. Включать универсализм и действовать строго по заданию. Ни на предсезонке, ни в фарм-клубе от Виталия этого не увидели.

Кравцов отправлялся за океан уже не в статусе подающего надежды таланта, а человека, подпортившего себе репутацию за океаном. Все прекрасно помнили его метания из Нью-Йорка в Челябинск и обратно. Контракт с россиянином ни к чему не обязывал «Ванкувер». В клубе не стали ждать перерождения Виталия. Раз тренер не видел его в основе — добро пожаловать в АХЛ. Но и в лиге фарм-клубов Кравцов не проявил себя так, чтобы руководство «Кэнакс» призадумалось: может быть, стоит вернуть такого таланта в основу. В итоге — безусловный драфт отказов и очередная неудавшаяся попытка реализовать мечту об НХЛ.

Станет ли она заключительной в карьере или форвард пронесет рвение за океан через остаток сезона — не знает, полагаю, даже сам Кравцов. Права на Виталия в России принадлежат «Трактору». Сейчас шайба в переговорах на стороне челябинского клуба. Вариантов у форварда не так много: либо подписывать контракт в Танкограде, либо ждать, что другие команды сделают предложение, от которого черно-белые не смогут отказаться. Больше, разумеется, верится в первый вариант. Нынешнему «Трактору» Кравцов точно поможет. Вот только с какой мотивацией он вернется в Россию, в очередной раз провалившись за океаном?

Михаил Скрыль