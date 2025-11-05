Русский талант ходит по кругу. Кравцов в четвертый раз пытался покорить НХЛ, но провалился и снова вернется в Россию

Кравцов отправлялся за океан уже не в статусе подающего надежды таланта, а человека, подпортившего себе репутацию за океаном. Все прекрасно помнили его метания из Нью-Йорка в Челябинск и обратно. Контракт с россиянином ни к чему не обязывал «Ванкувер». В клубе не стали ждать перерождения Виталия. Раз тренер не видел его в основе — добро пожаловать в АХЛ. Но и в лиге фарм-клубов Кравцов не проявил себя так, чтобы руководство «Кэнакс» призадумалось: может быть, стоит вернуть такого таланта в основу. В итоге — безусловный драфт отказов и очередная неудавшаяся попытка реализовать мечту об НХЛ.