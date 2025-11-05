«Рейнджерс» Панарина всухую проиграл «Каролине» Свечникова

В составе «Кейнз» по шайбе забросили Николай Элерс, Шон Уокер и Сет Джарвис.
Нападающий гостей Андрей Свечников очков не набрал, как и его партнер Александр Никишин. Форвард «Нью-Йорка» Артемий Панарин также покинул лед без голевых действий.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 29 сэйвов из 31 броска соперника.
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
5.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17147 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Род Бриндамор
Вратари
Игорь Шестеркин
Петр Кочетков
1-й период
06:53
Марк Янковски
13:01
Владислав Гавриков
13:30
Николай Элерс
(Шон Уокер, Себастьян Ахо)
13:38
Ноа Лаба
2-й период
20:52
Командный штраф
33:24
Шарль Лего
37:07
Шон Уокер
(Майк Райлли, Марк Янковски)
38:14
Джей Ти Миллер
3-й период
58:21
Сет Джарвис
Статистика
Рейнджерс
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит