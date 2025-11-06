Ричмонд
Борщ по рецепту жены Овечкина: его обожают даже в Америке — вот как она его готовит

Чудо-суп помог Ови забить 900-й гол.

Источник: Sport24

В спорте больших достижений часто можно встретить различные суеверия и традиции, они есть как у целых команд, так и у отдельных игроков и их семей. Приятная победная традиция есть и в семье Александра Овечкина — его жена Анастасия наудачу кормит весь «Вашингтон» своим фирменным борщом.

Сегодня Овечкина в своих социальных сетях поделилась фотографией большой кастрюли борща с подписью: «Кажется, готовить борщ на всю команду перед матчем станет необходимостью».

Источник: Соцсети

Анастасия уже рассказывала историю о том, как готовила борщ для игроков «столичных», а в следующем матче «Кэпиталз» выигрывали с крупным счетом:

«Иногда Саша просит сделать для команды борщ. Просто был случай, когда пару лет назад я приготовила огромное количество кастрюли борща — и команда, поев его, выиграла, кажется, 8:1. Во всех случаях счет был каким-то невероятным. Смеялись, что это я “виновата”. С тех пор такие просьбы иногда случаются», — говорила Овечкина в интервью «СЭ».

Тот матч, о котором говорила Анастасия, вероятно, был против «Бостона» 12 апреля 2021 года. «Столичные» а выезде обыграли «Брюинз» с разгромным счетом 8:1 — в том сезоне «Вашингтон» ни в одном другом матче не забил больше шести шайб.

В этот же раз «Кэпиталз» прервали 4-матчевую серию поражений, обыграв «Сент-Луис» с крупным счетом 6:1, а Александр Овечкин прервал 4-матчевый безголевой отрезок и забросил свою юбилейную 900-ю шайбу!

Самое время вспомнить рецепт идеального борща от Анастасии, которым она делилась в социальных сетях после множества просьб подписчиков еще несколько лет назад:

  • Я делала в большой кастрюле. Нам понадобится 1 большая луковица, 4 средние моркови, 4 свеклы, 4 картофелины, капуста.
  • Мясо поставить вариться на сильный огонь. Тем временем нарезать лук, морковь и свеклу натереть на крупной терке. Моркови должно быть больше лука, свеклы — больше моркови.
  • В глубокой сковородке на легком огне поставить жариться лук. Когда он станет мягким, добавить морковку.
  • Нашинковать капусту. Порезать картошку кубиками (я кладу в воду, чтоб не темнела).
  • Если вода, в которой варится мясо, уже закипела, убавить огонь, закрыть крышкой.
  • Натертую свеклу добавить к моркови и луку. Также добавить ложку уксуса, два половника бульона, немного сахара, соль — перемешать, закрыть крышкой.
  • Добавить картошку в бульон. Достать мясо, нарезать и положить обратно.
  • Залить зажарку томатной пастой.
  • В суп добавить капусту. Когда картошка почти готова, добавить зажарку, перемешать, оставить вариться минут на 10. Посолить, поперчить, добавить чеснок. Выключить. Приятного аппетита!

Автор: Надежда Тонконог

Вашингтон
6:1
1:0, 4:0, 1:1
Сент-Луис
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
6.11.2025, 03:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17437 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джим Монтгомери
Вратари
Логан Томпсон
Джордан Биннингтон
(00:00-29:28)
Жоэль Хофер
(c 29:28)
1-й период
09:41
Колтон Парэйко
09:50
Том Уилсон
(Джон Карлсон, Джейкоб Чикран)
14:23
Мэтт Рой
2-й период
22:39
Александр Овечкин
(Джейкоб Чикран)
24:33
Энтони Бовилье
(Джейкоб Чикран)
29:06
Брендон Духайм
29:06
Брэйден Шенн
29:28
Джон Карлсон
(Мартин Фехервари, Райан Леонард)
30:28
Дилан Строум
32:14
Пиус Сутер
33:50
Том Уилсон
36:20
Энтони Бовилье
38:58
Командный штраф
3-й период
40:37
Алексей Торопченко
(Пиус Сутер, Кэм Фаулер)
49:00
Том Уилсон
(Расмус Сандин, Тревор ван Римсдайк)
Статистика
Вашингтон
Сент-Луис
Штрафное время
11
11
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
