Борщ по рецепту жены Овечкина: его обожают даже в Америке — вот как она его готовит

«Иногда Саша просит сделать для команды борщ. Просто был случай, когда пару лет назад я приготовила огромное количество кастрюли борща — и команда, поев его, выиграла, кажется, 8:1. Во всех случаях счет был каким-то невероятным. Смеялись, что это я “виновата”. С тех пор такие просьбы иногда случаются», — говорила Овечкина в интервью «СЭ».