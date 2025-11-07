Панарин снова побрился налысо: «Захотелось что-то изменить»

В этом сезоне НХЛ россиянин провел 14 матчей, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 5 голевыми передачами. Последние шесть игр подряд Панарин не набирал очки. Это самый затяжной период без результативных действий в его 11-летней карьере в НХЛ.