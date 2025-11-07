Ричмонд
Панарин снова побрился налысо: «Захотелось что-то изменить»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин появился на тренировке перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» с обновленным образом, сообщает The Athletic.

Источник: Reuters

34-летний россиянин снова побрил голову наголо.

«Просто захотелось что-то изменить. Следующий шаг — левый хват клюшки», — заявил хоккеист.

Последний раз Панарин брился налысо перед сезоном-2023/24, в котором набрал рекордные в карьере 120 (49+71) очков.

В этом сезоне НХЛ россиянин провел 14 матчей, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 5 голевыми передачами. Последние шесть игр подряд Панарин не набирал очки. Это самый затяжной период без результативных действий в его 11-летней карьере в НХЛ.