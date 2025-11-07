Панарин снова побрился налысо: «Захотелось что-то изменить»

34-летний россиянин снова побрил голову наголо.
«Просто захотелось что-то изменить. Следующий шаг — левый хват клюшки», — заявил хоккеист.
Последний раз Панарин брился налысо перед сезоном-2023/24, в котором набрал рекордные в карьере 120 (49+71) очков.
В этом сезоне НХЛ россиянин провел 14 матчей, в которых отметился 2 заброшенными шайбами и 5 голевыми передачами. Последние шесть игр подряд Панарин не набирал очки. Это самый затяжной период без результативных действий в его 11-летней карьере в НХЛ.