Русские миллионеры шатают Америку! Капризов творит чудо за чудом, лысый Панарин начал разрывать

В ночь с пятницы на субботу по московскому времени на лед вышли главные русские миллионеры в истории НХЛ. Артемий Панарин подписал жирный контракт с «Рейнджерс» на $81.5 млн летом 2019 года. Общая сумма соглашения не сделала Хлебушка самым высокооплачиваемым россиянином в истории. Зато простой парень из Коркино стал абсолютным рекордсменом по кэпхиту — по новому соглашению Артемию полагалось $11.6 млн в год. Так много не получал никто из русских за всю историю НХЛ.
Кирилл Капризов переплюнул не только соотечественников, но и вообще всех хоккеистов за все время существования лучшей лиги мира. Сильнейший игрок в истории «Миннесоты» подписал контракт на 8 лет и $136 млн. В год уроженец Кузедеево будет получать в 1,5 раза больше Панарина — $17 млн! Столько в НХЛ еще не зарабатывал никто. И судя по тому, что Макдэвид подписался на скромные $12,5 млн, рекорд Капризова будет побит еще не скоро.
Оба русских богача сегодня доказали, что не зря едят свой хлеб. Особенно радостно за форварда «Рейнджерс», который до этого угодил в серьезную яму. Артемий не мог набрать очки на протяжении 6 матчей. Панарин настолько отчаялся, что даже побрился налысо! Сам он признался, что таким образом надеется что-то изменить в своей игре. А если это не сработает, то придется менять хват клюшки на левый.
«Я всегда чувствую себя уверенно, но сейчас не на 100 процентов, как обычно, потому что у меня мало очков. Но это может измениться в любой игре. Возможно, в субботу так и будет. В каждом матче я чувствую, что близок к тому, чтобы забить. Это просто не срабатывает. У меня появляются моменты, но я просто не могу забить», — говорил Артемий.
Слова лидера «Рейнджерс» оказались пророческими. 10-й номер команды с Бродвея стал главным творцом уверенной победы над «Детройтом» и поучаствовал почти во всех голах своей команды.
Сначала Панарин помог отличиться Уильяму Кулле. Для россиянина это очко стало первым за 6 матчей. На старте 2-го периода Артемий выдал классный пас через всю площадку на Лафреньера, который следом вывел на пустые ворота Лабу — 2:1. Уже на этом этапе стрижка Панарина налысо полностью себя оправдала! Но на этом лидер «Синерубашечников» не остановился. В 3-м периоде Хлебушек еще и забил. Наконец-то его прорвало. Как же долго он ждал этого дня!
Как итог — «Рейнджерс» не оставили шансов «Детройту», а Панарин прервал 6-матчевую серию без очков и набрал 3 (1+2) результативных балла. Теперь у Артемия должен упасть груз с плеч. Значит, результативность пойдет в гору.
В параллельном матче что-то невероятное творил будущий самый высокооплачиваемый хоккеист в истории (новый контракт начнет действовать только со следующего сезона). Все волшебство в исполнении Капризова произошло во 2-й половине встречи. А перед этим 2-ю шайбу в НХЛ забросил Данила Юров. Этот гол был очень важен для новичка «Миннесоты», поскольку он выпал из обоймы на несколько матчей.
А дальше за дело взялся 97-й номер «Дикарей». Первым взмахом волшебной палочки Кирилл отдал сумасшедшую передачу на Марко Росси через всю площадку. Самое сложное в этом моменте — пустить шайбу на такой высоте, чтобы ее не перехватили два защитника «Айлендерс». И при этом снаряд должен был успеть опуститься на лед и не перелететь клюшку Росси. Гений из Кузедеево играючи справился с этой задачей и вывел партнера один на один. Марко не подвел.
А в заключительной двадцатиминутке Кирилл решил поиздеваться над обороной «Островитян». Войдя в зону, он сделал передачу на Цуккарелло между ног. Парни в синей форме тут же переключились на норвежца, забыв о Капризове. И в этом крылась фатальная ошибка. Потому что через мгновение Матс вернул шайбу россиянину, а тот шмальнул ее в касание — Дэвид Риттих был бессилен. 5:2 в пользу «Миннесоты».
Для Панарина и Капризова все сложилось идеально. Они набрали 5 (2+3) очков на двоих, принесли своим командам победы и были признаны первыми звездами в своих матчах. Красиво!
Автор: Максим Самарцев
Тодд Маклеллан
Майк Салливан
Кэм Тэлбот
(00:00-31:04)
Джонатан Куик
(00:00-39:02)
Кэм Тэлбот
(c 31:05)
Джонатан Куик
(c 39:33)
06:28
Эндрю Копп
06:46
Уилл Куилль
(Мика Зибанежад, Артемий Панарин)
07:21
Адам Фокс
11:06
Джей Ти Комфер
(Мэйсон Эпплтон, Эндрю Копп)
15:46
Владислав Гавриков
22:39
Альберт Юханссон
24:52
Ноа Лаба
(Алексис Лафренье, Артемий Панарин)
31:05
Уильям Борген
39:33
Аксель Сандин Пелликка
47:29
Артемий Панарин
(Мика Зибанежад, Тэйлор Рэддиш)
48:27
Алексис Лафренье
(Конор Шири)
48:39
Командный штраф
54:06
Тревис Хэмоник
54:06
Ярослав Хмеларж
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит