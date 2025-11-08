Капризов вышел в лидеры лучших бомбардиров сезона в НХЛ среди россиян

«Миннесота Уайлд» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей две шайбы забросили российские хоккеисты — Данила Юров (13-я минута) и Кирилл Капризов (49). Также отличились Винни Хиностроза (8), Брок Фейбер (26) и Марко Росси (30). У проигравших голы забили Эмиль Хейнеман (5) и Жан-Габриэль Пажо (39).
Капризов также отметился голевой передачей на Росси и был признан первой звездой матча. В нынешнем сезоне на его счету уже 21 (9+12) очко в 16 матчах, россиянин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров лиги. Лидирует Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс» — 23 (9+14) очка.
Капризов вышел в лидеры лучших бомбардиров сезона среди россиян, обойдя Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз», в активе которого 20 (3+17) очков.
21-летний Юров, который проводит дебютный сезон в НХЛ, забросил свою вторую шайбу и набрал свое второе очко.
Патрик Руа
Джон Хайнс
Давид Риттих
Йеспер Валльстедт
03:01
Джейкоб Миддлтон
07:24
Винс Хиностроза
(Маркус Юханссон, Юнас Бродин)
12:32
Данила Юров
(Яков Тренин, Маркус Фолиньо)
24:38
Эмиль Хейнеман
(Бо Хорват, Мэтью Барзал)
25:56
Брок Фэйбер
26:15
Яков Тренин
29:05
Марко Росси
(Кирилл Капризов, Дэмон Хант)
33:12
Адам Пелек
38:51
Жан-Габриэль Пажо
(Андерс Ли, Райан Пулок)
48:33
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит