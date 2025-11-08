Ричмонд
Россиянин сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ

Форвард «Виннипега» Никита Чибриков случайно попал клюшкой по лицу нападающему «Сан-Хосе» Маклину Селебрини.

Российский форвард «Виннипег Джетс» Никита Чибриков нанес небольшую травму лидеру «Сан-Хосе Шаркс» Маклину Селебрини в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В первом периоде Чибриков в борьбе случайно попал Селебрини клюшкой по лицу, в результате у канадца был сломан зуб.

Селебрини смог продолжить игру, а Чибриков получил двойной малый штраф (четыре минуты).

«Сан-Хосе» обыграл «Виннипег» со счетом 2:1.

На счету 19-летнего Селебрини шайба и передача в этой игре. Форвард с 23 (9+14) очками вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров НХЛ в нынешнем сезоне.

Сан-Хосе
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
8.11.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
SAP Center, 13053 зрителя
Главные тренеры
Райан Варсофски
Скотт Арниел
Вратари
Алекс Неделькович
Коннор Хеллибак
(00:00-03:21)
Коннор Хеллибак
(03:30-55:46)
Коннор Хеллибак
(56:11-57:47)
1-й период
03:30
Тимоти Лильегрен
06:15
Никита Чибриков
06:15
Никита Чибриков
12:34
Джош Моррисси
(Нино Нидеррайтер)
13:46
Маклин Селебрини
(Тайлер Тоффоли)
3-й период
47:18
Алекс Неделькович
48:09
Габриэль Виларди
51:19
Джонатан Тэйвз
55:39
Уилл Смит
(Маклин Селебрини, Филипп Курашев)
Статистика
Сан-Хосе
Виннипег
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит