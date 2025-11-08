Лучшие бомбардиры НХЛ прямо сейчас — не Макдэвид или Кучеров. Два канадских юниора рвутся на Олимпиаду

«Селебрини — невероятный молодой хоккеист. Каждый раз, когда я за ним наблюдаю последние полтора года, он играет все лучше и лучше. Видно, какой прогресс он демонстрирует в атаке. Что меня очень впечатлило, даже в сравнении с прошлым сезоном, так это его разносторонняя игра. Его хоккейное чутье и действия в обороне тоже стали намного лучше. Для молодого форварда он играет довольно уверенно. Например, бросает издалека. Это впечатляет. Он элитный нападающий, который будет только прогрессировать. Меня это даже пугает», — сказал защитник «Виннипега» Джош Моррисси после матча против «Шаркс».