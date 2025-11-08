Лучшие бомбардиры НХЛ прямо сейчас — не Макдэвид или Кучеров. Два канадских юниора рвутся на Олимпиаду

Две молодые звезды, на которых возлагали самые высокие надежды, вместе достигли вершины — пока промежуточной. После результативной игры Маклина Селебрини в матче «Сан-Хосе» против «Виннипега», а также блестящего четырехочкового перформанса Коннора Бедарда против «Калгари» молодые суперфорварды теперь занимают первое и второе места в списке бомбардиров НХЛ.
Селебрини, выбранный под первым номером драфта 2024 года, забил гол в первом периоде матча «акул» и «реактивщиков» — за счет этого очка он сравнялся с Бедардом, а затем вырвался на один балл вперед после ассиста.
Набрав 23 балла в этом сезоне, 19-летний Селебрини повторил рекорд Уэйна Гретцки (1980/81) и Стива Айзермана (1984/85) по количеству очков, набранных юниорами в первых 15 играх чемпионата.
Неудивительно, что оба молодых форварда получали комплименты — и от партнеров, и от соперников.
«Селебрини — невероятный молодой хоккеист. Каждый раз, когда я за ним наблюдаю последние полтора года, он играет все лучше и лучше. Видно, какой прогресс он демонстрирует в атаке. Что меня очень впечатлило, даже в сравнении с прошлым сезоном, так это его разносторонняя игра. Его хоккейное чутье и действия в обороне тоже стали намного лучше. Для молодого форварда он играет довольно уверенно. Например, бросает издалека. Это впечатляет. Он элитный нападающий, который будет только прогрессировать. Меня это даже пугает», — сказал защитник «Виннипега» Джош Моррисси после матча против «Шаркс».
«Знаете, я смотрю на Селебрини и просто поражаюсь. На что способен человек в таком возрасте! Да, он забивает голы, но впечатляет и другое. То, как он борется на вбрасываниях, как он играет в защите. Это просто поразительно для юниора — не знать страха. Настоящий прирожденный лидер, который вовлекает остальных парней», — отметил главный тренер «акул» Райан Варсофски.
Лидер «Чикаго» Бедард доминировал в матче, в котором «ястребы» одержали победу над «Калгари» 4:0. Коннор поучаствовал в каждой заброшенной шайбе своей команды: 20-летний форвард сделал первые передачи в первых трех голах, а четвертый забил сам.
«Второе место в списке бомбардиров? Я не особо об этом думаю. Конечно, это позитивный момент, но пока еще слишком рано говорить об этом. Для меня важно продолжать совершенствовать свою игру, становиться лучше во всех аспектах. Надеюсь, очки будут приходить и дальше, это было бы здорово», — сказал Бедард.
22 очка канадца в 15 играх помогли «Блэкхокс» одержать семь побед и добраться до четвертого места в Центральном дивизионе. «Чикаго» постепенно выбирается из трясины турнирной таблицы, а «Сан-Хосе» уже несколько раз прилично щипал фаворитов.
Однако главная конкуренция между двумя янгстерами еще впереди. Меньше ста дней осталось до Олимпиады-2026. И перед руководством сборной Канады будет стоять крайне непростой и волнительный выбор — кого взять в национальную команду.
Генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг уже открыто говорит о том, что ему предстоит сложный выбор. Оба молодых парня — будущее национальной команды, а главный вопрос на предстоящий февраль — как их можно адаптировать в одном коллективе с ветеранами.
«За Селебрини и Бедардом очень весело смотреть. Оба сыграли на чемпионатах мира, Маклин в этом году, Коннор — в прошлом. Думаю, ассоциаций с Кросби и Маккинноном не избежать, но это уже новое поколение. Мы хотим, чтобы они уже были готовы играть, а не сидеть и глазеть на лидеров — Макдэвида или Кросби», — отметил Армстронг.
Если не случится травм, то уже на олимпийском льду в Италии мир увидит новых канадских героев. Таких, какими раньше были Кросби, Бержерон или Тэйвз. Правда, для большинства канадцев полноценное признание на международной арене наверняка возможно только после «проверки русскими». Увы, сейчас сборная России устроить сопернику подобное не сможет, но в будущем такой экзамен наверняка состоится.
Максим Замятин