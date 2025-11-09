«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ. Грицюк забросил шайбу

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. «Нью-Джерси» дома в серии буллитов обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе победителей шайбу забросил Арсений Грицюк (20-я минута). У «Питтсбурга» отличился Райан Грейвс (33). Автором победного буллита стал Пол Коттер.
Проводящий первый сезон в НХЛ Грицюк забросил третью шайбу в чемпионате. В активе форварда также четыре результативные передачи в 15 встречах. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.
Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Нью-Джерси» возглавляет турнирную таблицу дивизиона с 22 очками после 15 матчей, «Питтсбург» после 16 игр набрал 21 очко и занимает второе место. В следующем матче «Нью-Джерси» в ночь на 11 ноября по московскому времени примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург» 9 ноября дома сыграет с «Лос-Анджелесом».
