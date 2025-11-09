Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.41
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.89
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.04
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

«Нью-Джерси» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ. Грицюк забросил шайбу

Российский форвард «Нью-Джерси» в текущем сезоне отметился тремя голами.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. «Нью-Джерси» дома в серии буллитов обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе победителей шайбу забросил Арсений Грицюк (20-я минута). У «Питтсбурга» отличился Райан Грейвс (33). Автором победного буллита стал Пол Коттер.

Проводящий первый сезон в НХЛ Грицюк забросил третью шайбу в чемпионате. В активе форварда также четыре результативные передачи в 15 встречах. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не отметился результативными действиями.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. «Нью-Джерси» возглавляет турнирную таблицу дивизиона с 22 очками после 15 матчей, «Питтсбург» после 16 игр набрал 21 очко и занимает второе место. В следующем матче «Нью-Джерси» в ночь на 11 ноября по московскому времени примет «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург» 9 ноября дома сыграет с «Лос-Анджелесом».

Нью-Джерси
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 0:0
Б
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
8.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16514 зрителей
Главные тренеры
Шелдон Киф
Дэн Мьюз
Вратари
Джейк Аллен
(00:00-65:00)
Артур Шилов
(00:00-65:00)
1-й период
10:41
Бренден Диллон
10:41
Энтони Манта
19:12
Арсений Грицюк
2-й период
20:49
Эрик Карлссон
32:33
Райан Грэйвс
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
3-й период
41:45
Стефан Ноесен
52:39
Евгений Малкин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Пол Коттер
(Нью-Джерси)
Статистика
Нью-Джерси
Питтсбург
Штрафное время
7
9
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше