Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.41
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.89
П2
3.87
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
4.15
X
5.04
П2
1.65
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.43
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.22
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
2
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
0
:
Лада
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Ак Барс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
4
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Мичков забросил шайбу во второй игре НХЛ подряд

«Филадельфия» в овертайме проиграла «Оттаве».

Источник: NHL.com

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы».

Встреча завершилась поражением «Филадельфии» со счетом 2:3 в овертайме. Мичков отметился шайбой во второй подряд игре в НХЛ. Ранее игрок отличился в игре против «Нэшвилла» (3:1). Всего на счету российского нападающего 3 гола и 5 результативных пасов в 14 встречах текущего сезона.

В составе «Филадельфии» в матче также принимал участие россиянин Никита Гребенкин, который не отметился результативными действиями. У «Оттавы» играл российский защитник Артем Зуб, который также не смог записать на свой счет заброшенную шайбу или результативную передачу.

«Филадельфия» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 18 очков после 15 игр. «Оттава» идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе, имея 17 очков после 15 встреч. Свой следующий матч «Филадельфия» проведет в ночь на 13 ноября по московскому времени дома против «Эдмонтона», «Оттава» в ночь на 10 ноября примет «Юту».

Филадельфия
2:3
0:2, 1:0, 1:0
ОТ
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
8.11.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 18188 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Трэвис Грин
Вратари
Самуэль Эрссон
(00:00-63:19)
Линус Улльмарк
(00:00-63:19)
1-й период
05:14
Тим Штюцле
(Ридли Грейг, Дэвид Перрон)
06:19
Майкл Амадио
(Клод Жиру, Шейн Пинто)
12:07
Артем Зуб
14:42
Эмиль Андре
2-й период
26:41
Ник Казинс
29:03
Трэвис Конекны
29:03
Ридли Грейг
31:23
Матвей Мичков
(Кристиан Дворак, Трэвис Конекны)
34:14
Ноа Джулсен
34:14
Дилан Козенс
3-й период
42:07
Матвей Мичков
49:55
Джейми Драйсдейл
(Кристиан Дворак, Тревор Зеграс)
Овертайм
63:19
Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Тома Шабо)
Статистика
Филадельфия
Оттава
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит