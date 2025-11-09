Мичков забросил шайбу во второй игре НХЛ подряд

ВАШИНГТОН, 8 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы».
Встреча завершилась поражением «Филадельфии» со счетом 2:3 в овертайме. Мичков отметился шайбой во второй подряд игре в НХЛ. Ранее игрок отличился в игре против «Нэшвилла» (3:1). Всего на счету российского нападающего 3 гола и 5 результативных пасов в 14 встречах текущего сезона.
В составе «Филадельфии» в матче также принимал участие россиянин Никита Гребенкин, который не отметился результативными действиями. У «Оттавы» играл российский защитник Артем Зуб, который также не смог записать на свой счет заброшенную шайбу или результативную передачу.
«Филадельфия» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 18 очков после 15 игр. «Оттава» идет на пятом месте в Атлантическом дивизионе, имея 17 очков после 15 встреч. Свой следующий матч «Филадельфия» проведет в ночь на 13 ноября по московскому времени дома против «Эдмонтона», «Оттава» в ночь на 10 ноября примет «Юту».
Рик Токкет
Трэвис Грин
Самуэль Эрссон
(00:00-63:19)
Линус Улльмарк
(00:00-63:19)
05:14
Тим Штюцле
(Ридли Грейг, Дэвид Перрон)
06:19
Майкл Амадио
(Клод Жиру, Шейн Пинто)
12:07
Артем Зуб
14:42
Эмиль Андре
26:41
Ник Казинс
29:03
Трэвис Конекны
29:03
Ридли Грейг
31:23
Матвей Мичков
(Кристиан Дворак, Трэвис Конекны)
34:14
Ноа Джулсен
34:14
Дилан Козенс
42:07
Матвей Мичков
49:55
Джейми Драйсдейл
(Кристиан Дворак, Тревор Зеграс)
63:19
Тим Штюцле
(Дрейк Батерсон, Тома Шабо)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит