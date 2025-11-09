Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (5-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (25), Еспери Котканиеми (32), Эрик Робинсон (41), Сет Джарвис (58) и Шарль-Алекси Лего (59). У «Баффало» голами отметились Оуэн Пауэр (9), Алекс Так (44) и Тейдж Томпсон (47).
Андрей Свечников также стал автором голевой передачи. Защитник «Каролины» Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 19 бросков из 22.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Даллас Старз», в составе которых защитник Илья Любушкин отличился результативной передачей, обыграли «Нэшвилл Предаторз» (5:4), а «Сент-Луис Блюз», несмотря на ассист форварда Павла Бучневича, уступили «Сиэтл Кракен» в овертайме (3:4 ОТ).
Род Бриндамор
Линди Рафф
Петр Кочетков
(00:00-10:35)
Алекс Лайон
(00:00-57:16)
Петр Кочетков
(11:07-22:32)
Алекс Лайон
(57:56-57:59)
Петр Кочетков
(c 22:59)
Алекс Лайон
(c 58:32)
05:00
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников)
08:18
Оуэн Пауэр
(Ноа Эстлунд)
11:07
Джейкоб Брайсон
22:59
Конор Тимминс
24:34
Андрей Свечников
(К`Андре Миллер, Николай Элерс)
31:39
Йеспери Котканиеми
(Тэйлор Холл, Йоэль Нюстрём)
31:59
Майк Райлли
38:08
Шарль Лего
38:08
Джордан Гринуэй
40:29
Эрик Робинсон
(Йеспери Котканиеми, Шарль Лего)
43:23
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон)
46:49
Тэйдж Томпсон
(Алекс Так, Райан Маклеод)
57:56
Сет Джарвис
(Джордан Стаал)
58:32
Шарль Лего
(Себастьян Ахо)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит