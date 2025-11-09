Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (5-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (25), Еспери Котканиеми (32), Эрик Робинсон (41), Сет Джарвис (58) и Шарль-Алекси Лего (59). У «Баффало» голами отметились Оуэн Пауэр (9), Алекс Так (44) и Тейдж Томпсон (47).