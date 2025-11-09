Ричмонд
Матч-центр
Хоккей. КХЛ
1-й период
Адмирал
0
:
Трактор
1
П1
5.02
X
5.40
П2
1.58
Хоккей. КХЛ
1-й период
Амур
0
:
Автомобилист
0
П1
3.12
X
4.00
П2
2.19
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Металлург Мг
П1
5.00
X
5.11
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Чикаго
П1
1.87
X
4.75
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Лос-Анджелес
П1
3.10
X
4.50
П2
2.02
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Колорадо
9
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Баффало
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
6
:
Юта
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
0
:
Айлендерс
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Сиэтл
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
3
:
Вашингтон
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Бостон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Даллас
5
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нью-Джерси
2
:
Питтсбург
1
Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало»

Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Баффало» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки со счетом 6:3 (1:1, 2:0, 3:2). В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (5-я минута), российский нападающий Андрей Свечников (25), Еспери Котканиеми (32), Эрик Робинсон (41), Сет Джарвис (58) и Шарль-Алекси Лего (59). У «Баффало» голами отметились Оуэн Пауэр (9), Алекс Так (44) и Тейдж Томпсон (47).

Андрей Свечников также стал автором голевой передачи. Защитник «Каролины» Александр Никишин нанес один бросок в створ ворот, применил четыре силовых приема и заблокировал один бросок. Голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 19 бросков из 22.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Даллас Старз», в составе которых защитник Илья Любушкин отличился результативной передачей, обыграли «Нэшвилл Предаторз» (5:4), а «Сент-Луис Блюз», несмотря на ассист форварда Павла Бучневича, уступили «Сиэтл Кракен» в овертайме (3:4 ОТ).

Каролина
6:3
1:1, 2:0, 3:2
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 5
9.11.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Линди Рафф
Вратари
Петр Кочетков
(00:00-10:35)
Алекс Лайон
(00:00-57:16)
Петр Кочетков
(11:07-22:32)
Алекс Лайон
(57:56-57:59)
Петр Кочетков
(c 22:59)
Алекс Лайон
(c 58:32)
1-й период
05:00
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников)
08:18
Оуэн Пауэр
(Ноа Эстлунд)
11:07
Джейкоб Брайсон
2-й период
22:59
Конор Тимминс
24:34
Андрей Свечников
(К`Андре Миллер, Николай Элерс)
31:39
Йеспери Котканиеми
(Тэйлор Холл, Йоэль Нюстрём)
31:59
Майк Райлли
38:08
Шарль Лего
38:08
Джордан Гринуэй
3-й период
40:29
Эрик Робинсон
(Йеспери Котканиеми, Шарль Лего)
43:23
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон)
46:49
Тэйдж Томпсон
(Алекс Так, Райан Маклеод)
57:56
Сет Джарвис
(Джордан Стаал)
58:32
Шарль Лего
(Себастьян Ахо)
Статистика
Каролина
Баффало
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит